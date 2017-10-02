Меркель поддержала Макрона: перспективы ЕС все еще туманны

Tobias SCHWARZ / AFP

Владимир Матвеев, обозреватель

Президент Франции Эммануэль Макрон еще кандидатом в президенты неоднократно приезжал в Германию и выступал за решение европейских вопросов с опорой на франко-немецкую ось.

Неустойчивое положение ЕС приводит к поиску путей выхода из кризисов путем развития проектов создания новых институциональных структур, активно обсуждаемых Парижем и Берлином. Между тем, немцы и французы с самого начала формирования блока ведут споры о европейской модели.

В этом контексте Канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержала предложенные президентом Франции Эмманюэлем Макроном энергичные реформы в Евросоюзе. Речь Макрона, произнесенную 26 сентября в Сорбонне, и выступление председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, Меркель назвала важными вехами на пути к дальнейшему развитию ЕС и еврозоны.

"Я твердо убеждена, что Европе нельзя просто топтаться на месте", заявила глава германского правительства Меркель во время неформального ужина глав государств и правительств стран ЕС в Таллине 28 сентября, сообщает DW.

По ее словам, эти реформы могут сформировать основу для интенсивного франко-германского сотрудничества.

Комментируя речь Макрона, Меркель отметила большое сходство в позициях Германии и Франции, отметив, однако, что "следует еще обсудить детали". Как отмечает DW, особенно высоко канцлер ФРГ оценила инициативы Макрона по гармонизации налогообложения предприятий и реформе законодательства о банкротстве.

Макрон предлагает ввести единый бюджет и должность министра финансов стран еврозоны, а также создать парламент этих стран. Министр мог бы распоряжаться общей многомиллиардной казной 19 стран еврозоны, то есть осуществлять инвестиции в совместные проекты.

Одной из возможностей финансирования такого бюджета могло бы стать введение специального налога, считает Макрон. Зона евро "с сильной и международной валютой" может обеспечить основу для европейской экономики, способной составить конкуренцию на глобальном уровне.

Наполнять бюджет Макрон предлагает с помощью единого налога на финансовые операции и налога для крупных интернет-компаний.

Согласно предложению Макрона, Франция проводит реформы и санирует бюджет, а ФРГ наращивает инвестиции и способствует превращению еврозоны в "ядро ЕС" (ЕС "двух скоростей").

Наряду с этим, объем госдолга Франции на конец второго квартала вырос на 22 млрд евро и рекордных 2 трлн 231,7 млрд евро по сравнению с 2 трлн 209,7 млрд евро на конец первого квартала, свидетельствуют данные Национального статистического управления Insee.

Выраженный в процентах от валового внутреннего продукта долг возрос на 0,4 процентного пункта до 99,2% ВВП по сравнению с 98,8% ВВП в первом квартале.

В самом евроблоке очерчены центробежные тенденции. Миграционный и долговой кризис, Brexit уже дестабилизировали ЕС. Теперь Польша и ряд других стран Восточной и Центральной Европы отказываются подчиняться в полной мере правилам Евросоюза не только в сфере миграционных квот ЕК по беженцам.

Ряд стран Евросоюза традиционно по-разному относятся к идее "двухскоростной Европы", продолжением которой, по сути, являются идеи Макрона. Так, Польша высказалась против двухскоростной интеграции, хотя она не торопится заменить злотый на евро. Варшава опасается, что с формированием ядра ЕС в виде стран еврозоны она утратит часть влияния на общие решения ЕС.

Еще одним ключевым моментом выступления Макрона стала проблема миграции. В частности, он предложил создать единое агентство по делам беженцев, чтобы упростить процедуру их приема. Идея пока выглядит неясной в условиях критичных позиций Польши некоторых других стран.

Вместе с тем, Польша остро отреагировала на критику со стороны Макрона, что усугубило конфронтацию в Евросоюзе.

"Я рекомендую президенту позаботиться о делах своей собственной страны. Это, возможно, поможет ему добиться тех же экономических результатов и того же уровня безопасности для граждан, что и в Польше", сказала премьер-министр Польши Беата Шидло.

В ходе визита в Болгарию Макрон заявил, что Польша вовсе не является страной, которая диктует направление развития Европы. "Европа — это пространство, созданное на основе ценностей, и Польша их оскорбляет". Он сослался на разбирательство в отношении правительства в Варшаве, которое Комиссия ЕС инициировала из-за сомнений в верховенстве права в Польше, сообщает Süddeutsche Zeitung.

Но в эскалации польско-французского конфликта речь идет и о спорной реформе основных линий ЕС. Макрон требует изменений, чтобы прекратить занижение заработных плат. Требования возместить репарации также ухудшали отношения Польши с Германией.

Наряду с этим, Польша является самой проамериканской страной в регионе. Европейская интеграция по-польски выглядит как сохранение ЕС и усиление американского влияния в Европе. Администрация Трампа заложила основы для усиления стран Восточной Европы и ряда стран Центральной Европы на фоне взаимоотношений с ФРГ.

Идея Европы "двух скоростей" все еще нуждается в выработке принципов и механизмов "европейского ядра" и большого ЕС. Для проведения реформ нужны хотя бы временная стабильность и имплементация реформ, общая стратегия, которая, по мнению многих западных экспертов, отсутствует.

В контексте кризиса евроблока Макрон, как и Брюссель, видит спасение в милитаризации ЕС. Выступая перед студентами университета Сорбонна, Макрон заявил, что ЕС необходимы общий оборонный бюджет и совместная армия.

"Безопасность — это основа любого политического сообщества", между тем Европа столкнулась с двойным испытанием — "постепенным и неизбежным" отчуждением США и угрозой терроризма, подчеркнул Макрон, сообщает DW.

По его мнению, общеевропейская армия должна появиться к 2020 году в дополнение к вооруженным силам НАТО, что, по мнению военных экспертов, представляет собой контраверсионный тезис. Возможностей у Европы обеспечить свою безопасность без участия США очень немного.

В целом Макрон предложил заключить своего рода новый Елисейский договор, который заложил бы основу для современного германо-французского рынка. Однако, наиболее острой в ЕС продолжает оставаться проблема лидерства и пути федерализации.

Существенная проблема в том, что после выхода Великобритании из ЕС, вес ФРГ повышается, и французский президент также стремится не допустить превращения Европы в "немецкую Европу".

Напомним, особенность Римского договора заключается в том, что даже в момент его подписания Германия и Франция до конца не сходились во взглядах. Как пишет Financial Times, Германия "хотела установить общий рынок", тогда как Францию скорее "привлекало новое агентство по атомной энергии — Euratom". Германия стремилась "отменить тарифы на промышленные товары", а Париж "был полон решимости защищать доходы своих фермеров".

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В любом случае, намеченные планы по реформированию евроблока на новом этапе, приведут к созданию совершенно новых альянсов и конфигурации в Европе к 2022 году. На ее характер оказывает серьезное влияние меняющаяся конъюнктура энергетического рынка с учетом того, что ФРГ — участница проектов "Северный поток" и "Северный поток-2". Польша, поддерживаемая США, — против реализации этих проектов.