наверх
09.11.201720:32
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Зарубежье

    Как Brexit ударил по благосостоянию британцев

    Тема:

    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit (529)

    (обновлено: )119
    Брексит уже повлиял на реальный семейный доход, во-первых, посредством замедления экономического роста и сокращения роста доходов, говорит британский экономист.
    Флаги Великобритании на референдуме по сохранению членства в ЕС
    REUTERS Toby Melville

    РИА Новости Украина

    Согласно новому исследованию Национального института экономических и социальных исследований (National Institute of Economic and Social Research, NIESR), уровень жизни каждой британской семьи или домохозяйства упал после референдума по выходу из ЕС. Например, годовой бюджет каждой семьи уже сократился на 600 фунтов (стоимость одной путевки на Мальту на девять дней).

    Гэри Янг (Dr. Garry Young), директор по макроэкономическому моделированию и прогнозированию NIESR, в интервью Sputnik объяснил результаты исследования: "Неопределенность вокруг Брексита, который еще не наступил, уже влияет на уровень жизни. Реальный доход на душу населения упал на 1,1 процента в течение года до второго квартала 2017, когда он обычно показал бы рост".

    Читайте также: Главные мировые темы: адаптация к Brexit, Мюнхен против Меркель, хакерские атаки

    Он добавил, что падение реального дохода на душу населения продолжается четвертый квартал подряд: "Брексит уже повлиял на реальный семейный доход двумя путями. Во-первых, посредством замедления экономического роста и, таким образом, сокращения роста доходов. Экономический рост замедлился в Великобритании в то время, когда он ускорился в других странах. Это может быть связано с тем, что компании откладывают инвестиции до тех пор, когда будущее торговых отношений с ЕС не прояснится".

    День и кошелек. Архивное фото
    УНИАН
    А людей-то нет… Штрих к вопросу о состоянии дел в экономике

    Во-вторых, посредством повышения цен на импорт. Фунт обесценился на 17,5 процентов с ноября 2015 года, когда он достиг пика, и таким образом подтолкнул цены к росту. Инфляция резко выросла с нуля до референдума до нынешних трех процентов, и частично это связано с тем, как Брексит сказывается на обменном курсе".

    В общем, по моей оценке, это привело к тому, что реальный доход населения стал на два процента ниже, чем он мог бы быть. Средний доход после уплаты налогов в Великобритании составляет £33,778 (US$44,877), а два процента от этой суммы – это чуть больше £600 ($796)", — заключил Янг.

    В четверг Банк Англии впервые за 10 лет поднял базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 0,5%. Согласно оценкам NIESR, инфляция в Великобритании достигнет 3,2 процента до конца 2017 года, но к 2020 году упадет до двух процентов в результате того, что Bank of England повысит процентную ставку.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Эксперт-международник Андрей Бузаров
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Владимир Вятрович. Архивное фото
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    "Хлам" под Радой и блокирование Roshen
    Шабовта: преступный мир Украины должен поставить Авакову золотой бюст
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова