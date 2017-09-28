Лукашенко: Brexit разрушит Евросоюз

КИЕВ, 28 сен – РИА Новости Украина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Brexit является опасным прецедентом, который может разрушить Евросоюз.

Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме 23 июня 2016 года. Ранее Лукашенко неоднократно высказывал сожаление в связи с Brexit. По его словам, Минск является сторонником сохранения ЕС.

"Выход Великобритании из Евросоюза — это тоже опасный прецедент, который может разрушить Европейский союз", — заявил белорусский лидер в четверг в Минске на встрече с участниками пленарного заседания Совета епископских конференций Европы. Слова белорусского лидера приводит его пресс-служба.

По словам президента, на встрече в начале этой недели с замглавы МИД Великобритании он заявил, что Белоруссия является поборником единства Европы в целом и ЕС в частности. "Потому что мы сторонники многополярного мира, а ЕС сегодня является одной из основных опор спокойствия и равновесия в мире. Если эта опора уходит, если она будет разрушена, мир наклонится еще больше. Ясно, в какую сторону", — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что в данном случае не обвиняет и не считает, что Великобритания поступает неправильно. "Это воля народа Великобритании, в каких союзах быть. Наоборот, на моей памяти политики и государственные деятели (я даже уверен, церковь Великобритании) призывала Европейский союз к реформированию для того, чтобы этот союз был удобен многим народам, в том числе Великобритании. Но Брюссель к этому не прислушался. Вот и получили. Теперь мы пожинаем эти последствия", — сказал он.

Как отметил Лукашенко, "сегодня уже все политики… в Европе заговорили, что надо немедленно реформировать Европейский союз". "Его надо реформировать", — заявил белорусский лидер.