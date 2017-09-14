Евро на всей территории ЕС - это утопия

РИА новости Украина

Жан-Клод Юнкер, выступая в Европарламенте, внес предложение сделать евро "единой валютой ЕС в целом". Европейские эксперты оценили данное предложение как нереалистичное. Причина: сохраняющиеся различия в экономических показателях европейских стран слишком велики.

"Меня эти планы крайне удивили", — заявил в интервью Sputnik бывший директор Института труда и экономики (г. Бремен) экономист Рудольф Хиккель (Rudolf Hickel). "Можно сказать, что здесь намечено крупное видение будущего. Но если сопоставить его с проблемами Европейского Союза, то представление о том, что сейчас евро будет перенесено на все страны ЕС, выглядит, конечно, абсолютно нереалистичным".

Хиккель недоумевает: как можно делать евро общей валютой, если, например, Польша уже высказывает несогласие протестует в определенных основных вопросах, таких как распределение беженцев. Если будет введена единая валюта, то в будущем во всех странах ЕС необходимо будет проводить абсолютно идентичную денежную политику и политику в области процентных ставок. Именно этот момент Хиккель считает самым важным, но при этом полагает, что для его осуществления нет вообще никаких шансов: "Думаю, что было бы лучше, если бы Жан-Клод Юнкер не заходил так далеко и сказал бы, что мы сейчас вообще извлечём уроки из нынешних ошибок евросистемы, прежде всего по отношению к Греции, и стабилизируем систему — вот такая должна была бы быть задача. И уже потом (можно) ставить вопрос о том, как это должно развиваться дальше".

Эксперту по европейской политике и международным отношениям Стефану Броше (Stefan Brocza) требование Юнкера напоминает "письмо младенцу Христу" (в Австрии, а также на юге и западе Германии считается, что рождественские подарки приносит младенец Христос, в северной и восточной частях страны — Рождественский дед, то есть Дед Мороз — Ред.), когда человек говорит о том, чего бы ему хотелось. ЕС, говорит Броша, конечно, тоже хотел бы — учитывая текущие переговоры по Брекситу — представить позитивное видение будущего. За этим кроется много политической составляющей, считает эксперт. Впрочем, кто-то, возможно, сочтёт это своего рода способом подбодрить себя вроде "свиста в тёмном подвале", говорит он. Однако: "Возможно, многих это поразило. Но в действительности это заявление (Юнкера) просто повторяет то, что уже многие годы написано в европейских договорах. А европейские договоры предусматривают, что каждый член ЕС когда-нибудь должен ввести евро. Исключение было сделано только для трёх стран: Великобритания, Дания и Швеция. Любой другой стране с самого начала было ясно, что когда-нибудь ей придётся вводить евро".

Хиккель тоже напомнил о двух референдумах, проведённых по данной теме в Дании, на которых датчане однозначно решили, что не хотят вводить евро. Если нынешнее видение будущего предусматривает, что евро должно быть введено во всех странах ЕС, то необходимо представить себе, как отнесутся к этому датчане, которые не пожелали ввести евро, говорит Хиккель. В Швеции ситуация аналогичная, напоминает он, так что Юнкер сильно преувеличил.

Хикккель говорит, что отнёсся бы к словам христианского демократа Юнкера серьёзно, если бы тот сконцентрировался на актуальных проблемах ЕС, — будь то финансовая или инфраструктурная политика, — где необходимость действовать значительно выше. Но данное видение будущего столь далеко от реальности, что в итоге он совершенно не в состоянии по-настоящему принимать его всерьёз.

"Если в странах с очень разными экономическими и социальными условиями, находящихся на разных стадиях развития, ввести общую, единую валюту, то общую денежную или валютную политику проводить будет нереально — или реально, но только в том случае, если будут огромные субсидии для укрепления этих стран. Именно этот урок мы должны извлечь из нынешнего кризиса, и поэтому на данный момент расширение (валютного союза) — это абсолютно не та цель, к которой нужно стремиться", — предупреждает Хиккель

Политолог Броша считает, что проблема заключается в сохраняющихся различиях между европейскими странами. Разница в размерах заработной платы и социальных выплат слишком велика. И даже если экономический рост в менее обеспеченных странах, таких как Румыния и Болгария, составит 5 — 6%, пройдёт не одно десятилетие, прежде чем эти страны достигнут уровня средней западноевропейской страны. Но именно в этом и заключается изначальный конструктивный недостаток единой валюты, подчёркивает эксперт. В девяностых годах, вспоминает он, бытовало мнение, что можно ввести единую валюту, и всё остальное, что нужно наладить, придет само.

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"Другое, возможно, более правильное мнение из учебников таково: сначала я должен наладить социальную систему, а объем производства должен быть как быть минимум примерно таким же, как у других участников валютного союза. Но поскольку тогда, в девяностых, было принято такое решение, и в договорах написано именно так, то приходится с этим жить. С 1990 года прошло почти тридцать лет. За это время можно было бы начать приводить эти минимальные стандарты в соответствие друг другу и найти правила и положения, которые бы компенсировали эту неравномерность. Но в данный момент вводить евро в таких странах как Румыния или Болгария было бы полным безумием. Ключевые экономические данные не позволяют этого сделать. Иначе у нас будут ещё более серьезные проблемы, чем те, которые в последние годы можно было наблюдать в Греции", — говорит Броша.