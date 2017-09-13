Юнкер резко ответил на возможность членства Турции в ЕС

КИЕВ, 13 сен – РИА Новости Украина. Членства Турции в Евросоюзе в обозримом будущем не будет, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"В будущем в ЕС войдет больше 27 стран-членов. Главным приоритетом на переговорах со всеми странами-кандидатами является верховенство права, правосудие и основополагающие ценности. Это исключает членство Турции в обозримом будущем", — сказал Юнкер, выступая с программной речью в Европарламенте в Страсбурге. Его выступление транслируется службами ЕС.

Отношения ЕС и Турции ухудшились после попытки вооруженного переворота в стране в 2016 году: Евросоюз раскритиковал реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.

Особенно обострились отношения Турции с Австрией, которая настаивает на прекращении переговоров о вступлении страны в организацию, и с Германией, заявившей о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, кредитных и инвестиционных программ из-за ареста правозащитников в Турции.