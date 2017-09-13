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    Зарубежье

    Репарация для Польши в 840 млрд евро: кто много хочет, мало получит

    (обновлено: )17101
    В официальном заявлении Польша отказалась от дальнейших требований о возмещении ущерба с Германии, а в 1990 году во время объединения был заключен Договор "Два плюс четыре".
    Польский флаг
    East News Adam Wysocki

    РИА Новости Украина

    Премьер-министр правительства Польши повторила заявление о праве своей страны требовать выплаты репараций от Германии за ущерб, нанесенный Польше в годы Второй мировой войны. Речь идет о миллиардах евро. Юристы по международному праву в интервью Sputnik заявили: "Германия не отреагирует, так как Польша не имеет законных прав". 

    "Что касается международного права, для этих требований нет оснований", — считает берлинский юрист по международному праву, Герд Зайдель.

    Массовые протесты в Варшаве
    REUTERS Agencja Gazeta/Franciszek Mazur via REUTERS
    Репарационный ящик Пандоры. Польша заговорила о компенсации от Германии

    Ранее премьер-министр Польши Беата Шидло заявила: "Польше причитаются репарации, и польское государство имеет право требовать их выплаты". По сообщениям СМИ, министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак оценивает материальный ущерб, нанесенный Польше во время Второй мировой войны, в триллион долларов США (около 840 млрд. евро в пересчете).

    Исторические договоры говорят "НЕТ"

    "То, что Польша, спустя 72 года требует репарационные выплаты, мне непонятно", — сказал Зайдель, почетный профессор международного права на юридическом факультете Университета Гумбольдта в Берлине. "Тем более что на это нет законного права".

    Юрист приводит исторические факты:

    "В Потсдамском соглашении от 5 июня 1945 года, раздел IV, пункт 2 прямо прописано: СССР удовлетворит требования Польши о возмещении из своей доли репараций. Это соглашение снова было рассмотрено польским правительством в 1953 году. В официальном заявлении Польша отказалась от дальнейших требований о возмещении ущерба с Германии.

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    Затем, в 1990 году во время объединения был заключен Договор "Два плюс четыре" (также именуемый Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии — по странам, подписавшим его —  ГДР и ФРГ плюс Великобритания, Франция, СССР и США — Ред.). 

    Возможно, название не слишком впечатляющее, но это соглашение было мирным договором: "Необходимо знать, что сегодня не существует мирных договоров в привычном смысле этого слова". В конце концов, в 1991 году между Германией и Польшей был также подписан Договор о добром соседстве, в котором Польша также не поднимала этот вопрос.

    Польша получает деньги Евросоюза

    Юрист по международному праву указывает на явную "неюридическую позицию". "Германия значительно способствовала включению Польши в состав Евросоюза, и Польша получила щедрую помощь из фондов ЕС". Фонды ЕС по словам Зайделя по большей части состоят из денег Германии. Он считает, Польша должна быть чуть скромнее. В отношении Германии. И в отношении России.

    Но совершенно очевидно, что требование выплат репараций  входит в расчет националистического правительства Польши и ее партии "Право и справедливость": "Возможно, также им хотелось бы набрать очки у польского населения. Тем более что положение польского правительства в отношении внутренней политики государства также является несколько спорным".

    Флаг Польши. Архивное фото
    RIA News Владимир Песня
    Польша готовится к "историческому контрнаступлению" на Германию

    Председатель правящей польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский в эфире федеральной польской радиопередачи в начале августа потребовал от Германии "гигантские суммы" на основании ее ответственности за Вторую мировую войну. Еще тогда известный юрист по международному праву Теодор Швайсфурт сообщил: "Польша не имеет на это законных прав".

    Федеральное правительство подтверждает отсутствие законного основания

    Премьер-министр Польши Беата Шидло отметила также, что польское правительство ищет диалог с Германией. На запрос в пресс-службу министерства иностранных дел был дан следующий ответ:

    "Эта тема уже обсуждалась на последних правительственных пресс-конференциях, поэтому я рекомендую Вам обратиться к соответствующим протоколам от 8 сентября".

    На федеральной пресс-конференции в прошлую пятницу на эту тему выступил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Зайберт: "Прежде всего, нет ни одного официального запроса от польского правительства по этому вопросу. С точки зрения федерального правительства, нет оснований сомневаться в действительности отказа от репараций 1953 года по международному праву".

    "Расчеты Польши не сработают, Германия не отреагирует на них", — прокомментировал выступление Зейберта юрист по международному праву Зайдель. Он сослался на похожие исторические случаи, когда такие страны, как Италия или Греция предъявили похожие требования к Германии: "Они были привлечены к судебной ответственности и потерпели фиаско". Подобный расклад ждет и Польшу.

    Грегор Ширмер, юрист по международному праву противоречит мнению коллеги. В одном из исследований он написал: "Это не меняет того факта, что вопросы преступной войны и преступной оккупации гитлеровской Германии  остались нерешенными. Они не были предметом переговоров, не были урегулированы в Договоре "Два плюс четыре" и не могли быть там. Утверждение федерального правительства, что эти вопросы были решены посредством Договора "Два плюс четыре", не являются основательными". 

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