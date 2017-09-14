Эксперты: ситуация в Европе напоминает кризис перед Первой мировой

JURE MAKOVEC / AFP

РИА Новости Украина

Весной 2015 года, за несколько недель до смерти, об опасности новой войны предупреждал выдающийся немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии Гюнтер Грасс. А в начале 2017 года экономист Джош Файнман из Deutsche Asset & Wealth Management опубликовал доклад в котором говорится, что в ближайшие десятилетия мир может ожидать замедление глобализационных процессов.

На то, что глобализация — процесс циклический, указывали многие ученые. Существует теория, согласно которой первая волна глобализации началась в середине XIX века, а затем процесс замедлился и перед Первой мировой завершился ограничением торговли с государствами Нового света, куда за предыдущий период уехало более 60 миллионов европейцев, а также тем, что страны вступили в крепкие, противостоящие друг другу военные и политические союзы. Интересно — три года назад, когда отмечалось столетие Первой мировой, профессор Кембриджского университета Маргарет Макмилан (Margaret McMillan) говорила, что Ближний восток может считаться современным эквивалентом Сараево, в котором в 1914 году Гаврило Принципом был убит эрцгерцог Фердинанд, с чего, как известно, и началась Первая мировая.

Эксперт белградского Института европейских исследований Александром Гайич (Aleksandar Gajic) в разговоре со Sputnik отмечает, что между нынешней эпохой и 1914 годов все же есть различия: "Эпоха после падения Берлинской стены и до нынешнего момента характеризовалась отсутствием идеологической поляризации, сейчас же все возвращается к реалполитике, борьбе за ресурсы, за престиж. Создаются новые союзы, мир двигается в сторону многополярности, однако еще не созданы четкие контуры союзов, которые бы запустили цепную реакцию, как это было в 1914 году".

При этом, по словам, Гаича, эпохи похожи в том смысле, что событиям 1914 года тоже предшествовало желание европейских государств расширить свое влияние далеко за пределы своего континента: "Всё это напоминает Колониальный раздел Африки, Танжерский кризис, аннексию Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией (которая, в итоге, и привела к роковому "сараевскому выстрелу" — Ред.). Все эти события могли вовлечь ведущие силы в глобальный конфликт, но они до поры до времени избегали этого".

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Двуполярный мир перестал существовать с падением Берлинской стены, а нынешний мир, как и тогда, перед Первой мировой, не имеет ясной, четкой структуры, — сказал сербский писатель и публицист Мухарем Баздуль (Muharem Badzulj): "Интересно, что один из самых непредсказуемых факторов в современном мире — это как раз КНДР, которая осталась рудиментом эпохи, ушедшей в небытие после падения Берлинской стены. Если же говорить о параллелях с 1914 годом, то как раз приобретенный тогда опыт заставляет нынешних политиков быть аккуратнее. В какой-то степени нынешняя ситуация на Ближнем востоке — это прямое наследие Первой мировой, то есть соглашения Сайкса-Пико, разграничившего интересы великих держав на этой территории в 1916 году. Кроме того, Первой мировой войне мы обязаны зарождением антиколониализма. Не надо забывать, что на смену тому типу колониализма, открытого и прозрачного, пришел колониализм нового типа — загон государств в экономическое рабство, так что в современном мире вновь нет равенства".

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Говоря о различиях в эпохах, Баздуль, ссылаясь на французского мыслителя греческого происхождения Корнелиуса Касториадиса (Cornelius Castoriadis), отмечает неспособность современного мира к созданию новых идей. Вместо этого имеет место переработка старых концепций, что в итоге приводит к тому, что они начинают звучать гротескно: "Чтобы ситуация действительно изменилась, нужна революция идей, но ее не происходит. На примере различных сил в Испании, США, Греции мы видели — есть понимание, что ситуация в мире неудовлетворительная, но пока еще никто четко не обозначил способ, которым это можно изменить".