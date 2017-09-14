Медиафорум: ассоциация с ЕС есть, а евронормы - не работают

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Ассоциация той или иной страны с Евросоюзом не убирает автоматически препон на пути развития свободных СМИ. Более того, в некоторых восточноевропейских странах говорят о том, что ситуация в сфере медиа ухудшилась и продолжает ухудшаться. Такие мнения были высказаны участниками Второго медиафорума стран Восточного партнерства, который открылся 13 сентября в Киеве.

В панельных дискуссиях принимают участие журналисты и эксперты из шести стран — участниц Восточного партнерства (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина) и стран ЕС.

Так, журналист из Молдовы Алина Раду отметила, что после заключения в 2014 году соглашения об ассоциации с ЕС все рассчитывали на то, что свободные СМИ получат поддержку. Рассчитывали не просто так — были даны соответствующие обещания.

"Но где мы находимся три года спустя? Ничего не сдели из обещанного… Вот так вот работает соглашение", — сказала Раду.

По ее словам, парламент ничего не сделал для принятия прогрессивного закона о доступе к информации, зато есть законопроект относительно иностранной финансовой помощи неправительственным организациям.

"И мы видим в таком законопроекте очень большие риски для независимых СМИ", — отметила журналист.

Она добавила, что с трудом представляет себе, как существовали бы СМИ без иностранной помощи, как велись бы журналистские расследования.

"Пожалуйста, не останавливайтесь", — обратилась она к представителям стран ЕС.

Правда, другой молдавский журналист отметил по этому поводу, что помощь из-за рубежа должна бы предоставляться не каким-то конкретным конкретным СМИ, поскольку это «создаёт нелояльную конкуренцию». По его мнению, правильнее было бы на эти деньги создавать условия для развития всех медиа.

По словам Раду, за последние годы в Молдове в некоторых сферах информация стала даже менее доступна (например, закрыли систему электронного доступа к судебным решениям).

"Правительство всё больше закрывает информацию, на каждый запрос говорят: пишите письма. И все журналисты пишут тонны запросов…", — посетовала Раду.

Что до финансовой подпитки медиа, то тут тоже есть проблемы, и их не стало меньше от приближения к Европе. СМИ живут (отчасти) за счет рекламы, но рекламные рынки в некоторых восточноевропейских странах в значительной мере монополизированы. Так, грузинский журналист Лаша Тугуши рассказал, что главным источником в его стране остаётся телевидение.

В свою очередь, основным источником дохода для телевизионщиков является реклама, но рекламный рынок (не очень-то большой, но растущий) поделен крупнейшими телеканалами, того что остаётся — мало…

Еще одна проблема для СМИ — справедливый суд (и это после расхваленных в Украине реформ Саакашвили?— Ред). Кроме того, власть в Грузии, по словам журналиста, находится фактически в руках одной партии, и "это очень влияет на дискурс и на контент медиа".

Но есть и "плюсы". По словам Тугуши, в новой Конституции Грузии (работа над ней ведётся) может появиться норма, гарантирующая право каждого гражданина на свободный получение и пользование интернетом.

Некоторые выступавшие говорили о разрушении рынка СМИ из-за финансовых проблем и вследствие конкуренции с социальными медиа — "должна быть донорская помощь, но мы знаем, что заканчивается". Кое-где ситуация уже критическая. Вопрос в том, "как сделать так, чтобы читатель и зритель были готовы платить за контент?".

Среди предложенных решений запомнились такие: "создавать уникальный контент"; "бренд должен быть сильным, чтобы вызывать доверие"; "необходимо вкладывать деньги в исследования"; "необходимо создать мощные возможности для менеджеров"…

Многие проблемы можно снять при помощи внедрения новейших технологий оперирования данными. О таком опыте поведал главный редактор шведской национальной газеты Svenska Dagbladet Фредрик Карен. По его словам, газетам в Швеции тоже трудно конкурировать — "учитывая Google и Facebook". Но после внедрения дата-алгоритмов при формировании газетных страниц издание добилось новых успехов. При этом журналист отметил, что подобные технологии "стоят дорого".

Участники форума из восточноевропейских стран более были обеспокоены другими аспектами существования медиа. По словам выступавших, в странах Восточной Европы практически везде существуют проблемы с монополизацией рекламного рынка, особенно в Молдове, где, по словам Алины Раду, "через три года после ассоциации с ЕС… европейские нормы не работают".

Впрочем, "существуют ли они, единые европейские нормы?— задал вопрос один из участников форума. И сам ответил: вряд ли, ведь нельзя рассматривать и саму Европу как нечто однородное, "Германия — это одна Европа, а Греция или Албания — другая".

Конечно, этим далеко не исчерпывается весь круг тем, рассматриваемых на медиафоруме. Что за форум без критики России? Ранее представители украинского МИД анонсировали тему "российской пропаганды" (обсудят, мол, как с ней бороться). Действительно, об этом говорили на форуме и в кулуарах. Но всё, похоже, сводится к деньгам — и в ЕС снова готовы раскошелиться.

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Как заявила на пресс-конференции перед началом форума заместитель генерального директора Европейской Комиссии Катарина Матернова, "мы можем сказать, что помогаем украинскому обществу в борьбе с российской пропагандой".

По её словам, на российскую пропаганду должно "отвечать фактами". Что до остального, то — "растет… финансовая помощь, направленная на организацию гражданского общества, средств массовой информации (Украины — Ред.)".