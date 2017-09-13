Юнкер: пора включить Румынию и Болгарию в Шенген

КИЕВ, 13 сен – РИА Новости Украина. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что сейчас самое время включить Румынию и Болгарию в Шенгенскую зону, поскольку это укрепит внешние границы Евросоюза.

"Если мы хотим укрепить Евросоюз, он должен быть более инклюзивным. Если мы хотим укрепить внешние границы, то сейчас самое время включить Румынию и Болгарию в Шенгенскую зону", — сказал Юнкер, выступая с программной речью на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. Его выступление транслируется службами ЕС.

По его словам, Хорватия также заслуживает полноценного членства в Шенгенской зоне, как только будут выполнены все критерии.

Ранее власти Литвы призвали руководство Евросоюза создать "военную Шенгенскую зону", чтобы оперативно перебрасывать войска по территории Европы.