наверх
13.09.201712:50
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Юнкер: пора включить Румынию и Болгарию в Шенген

    130
    По словам председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, если ЕС собирается укрепить внешние границы, то сейчас самое время включить Румынию и Болгарию в Шенгенскую зону.
    Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 сен – РИА Новости Украина. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что сейчас самое время включить Румынию и Болгарию в Шенгенскую зону, поскольку это укрепит внешние границы Евросоюза.

    Граница Словения-Хорватия в Европейском союзе
    Jure MAKOVEC / AFP
    "Военный Шенген" и его последствия

    "Если мы хотим укрепить Евросоюз, он должен быть более инклюзивным. Если мы хотим укрепить внешние границы, то сейчас самое время включить Румынию и Болгарию в Шенгенскую зону", — сказал Юнкер, выступая с программной речью на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. Его выступление транслируется службами ЕС.

    По его словам, Хорватия также заслуживает полноценного членства в Шенгенской зоне, как только будут выполнены все критерии.

    Ранее власти Литвы призвали руководство Евросоюза создать "военную Шенгенскую зону", чтобы оперативно перебрасывать войска по территории Европы.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Алексей Якубин
    Саакашвили "окопался" во Львове: скандал продолжается
    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Алексей Якубин
    Реформа образования: необратимые последствия
    100 долларовая купюра
    Бюджет-2018 и будущее гривны