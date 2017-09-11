"Военный Шенген" и его последствия

Jure MAKOVEC / AFP

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Литва призывает руководство Евросоюза создать "военную Шенгенскую зону". Эту инициативу обсуждали на встрече глав оборонных ведомств ЕС в Таллине.

Анонсированный "военный Шенген" должен способствовать более оперативной передислокации войск по территории Европы. По словам министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса, проект "военного Шенгена" охватывает как упрощение процедур, так и инвестиции в инфраструктуру.

Кроме этого, Европейская комиссия предлагает учредить Европейский оборонный фонд, который будет финансировать проекты по развитию оборонных мощностей.

Перспективы создания "военного Шенгена" в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Голос Столицы Олег Жданов. Архивное фото

Почему Литва выступает с инициативой создания "военного Шенгена"? Сейчас военное взаимодействие стран Европы несовершенно?

— Нет. Дело в том, что Литва, очевидно, смотрит в будущее, и она понимает, что постоянное присутствие войск НАТО на ее территории чревато тем, что появится военная база США в конечном итоге или база войск НАТО. И содержать ее будет довольно проблематично. И это будет влиять как на внешнюю, так и на внутреннюю политику страны. Поэтому, в принципе, они поддерживают старую идею, точнее, пытаются возродить старую идею по-новому — создание сил безопасности в Европе объединенных. Назвали это "военный союз в рамках Шенгенской зоны". Это в принципе то же самое. Но по большому счету это смена приоритетов. То есть Литва смотрит на то, что безопасность Европы должна обеспечивать сама Европа, что даст ей как военную, так и политическую независимость в мире.

Насколько создание "военного Шенгена" будет соответствовать участию ЕС в НАТО?

— Вот это, кстати, главное противоречие. И США сделают все, чтобы силы безопасности в Европе или любой какой-либо другой военный союз, кроме НАТО, не дай Бог, не создался на европейском континенте. Поэтому это прямая конкуренция, никто не будет кормить две армии. И как только силы безопасности в Европе или "военный союз в рамках Шенгена" начнет создаваться в жизни, сразу же всплывет на поверхность лозунг 1970-х годов "янки, гоу хоум", то есть "НАТО, до свидания". И для США это будет катастрофа.

Но, в принципе, "военный Шенген" может укрепить безопасность в ЕС?

— Да, конечно же. Он не просто может усилить безопасность, дело в том, что это даст Европе огромную политическую независимость. У них очень тесные экономические и финансовые связи, они все на одной валюте. Им будет очень легко договориться и создать именно единый штаб и выделить на него часть своих вооруженных сил по мере сил и возможностей. И фактически это будет единые вооруженные силы, как единая валюта в ЕС, что, еще раз повторю, даст им независимость на политической арене, международной.

Министр обороны Литвы заявил, что проект "военного Шенгена" охватывает как упрощение процедур, так и инвестиции в инфраструктуру. Какая специальная инфраструктура должна появиться в рамках этого проекта?

— Они могут создать единую систему управления войсками, единую систему разведки и анализа, и обработки данных. Плюс бюджет, ЕС намного легче будет развивать оборонную промышленность, то есть делать единый госзаказ на производство вооружений, запускать космические спутники для создания системы разведки. И наконец-то, может быть, воплотить в жизнь мечту ЕС — это создание единой системы GPS-ориентирования и разведки, которую они мечтали создать, до сих пор не создали. Есть GPS американская, которой пользуется весь мир, есть система ГЛОНАСС российская, которая, к счастью нашему, до сих пор еще не встала в строй в полном объеме, и есть европейский продукт, но на сегодняшний день он практически находится в бумажном варианте. А у Европы есть космическая держава — Франция, которая имеет собственный космодром, собственные ракетоносители и может спокойно выводить европейские спутники на орбиту земли.

А что вы скажете по поводу идеи создания в ЕС европейского оборонного фонда?

— Это то же самое. Европа в любом случае стремится к независимости. Особенно от господства США, защищая свой и рынок, и свои внешние границы. Поэтому единый оборонный фонд будет способствовать тому, что я только что перечислил выше.

Насколько значительным может быть финансирование?

— На сегодняшний день, по-моему, ни один финансист не может сказать глубину резервов Deutsche Bank. Если банк может вытащить 300 миллиардов и профинансировать Грецию… Почему я говорю про Deutsche Bank? Потому что это основной держатель курса евровалюты в ЕС. Поэтому инвестиции могут быть очень значительные. Европа довольно богатая и довольно мощная в плане экономическом. И выделить, допустим, пару-тройку миллиардов евро на фонд обороноспособности Европы, я думаю, это не составит для них большого труда.

Учитывая вышесказанное, какова вероятность того, что "военный Шенген" будет создан?

— На сегодняшний день вероятность очень маленькая. Потому что, еще раз повторюсь, США приложат максимум усилий для того, чтобы этого не допустить, чтобы не потерять гегемонию в ЕС. Они сейчас проводят массовую экспансию на европейский рынок, вытесняя оттуда Россию, особенно в энергетической сфере, не только в газовой. И сегодня допустить, чтобы Европа ушла из-под контроля США, это вплоть до прямой конфронтации на политической арене.

По вашему мнению, будут звать в такое объединение Украину?

— Вполне возможно, да. Если мы начнем в конечном итоге действительно двигаться в сторону Запада. То есть, вводить европейские стандарты, ориентировать экономику на Европу и вообще проводить политический курс на Европу, а не только кидаться лозунгами и обещаниями.

То есть в таком объединении членами могут быть не только страны-члены Шенгенского соглашения?

— Да, вполне возможно, к военному Шенгенскому союзу могут примкнуть государства, которые имеют ассоциативное членство в ЕС. У нас ассоциация в полном объеме вступила в силу. И второй момент, у нас более тесные связи, тот же безвизовый режим, это фактически разрешение на обмен трудовыми резервами или ресурсами. Поэтому вполне возможно. Главное нам, не болтать языком, а подтягиваться реально к экономике Европы, ориентироваться на нее и мы вполне можем рассчитывать в первую очередь на партнерство с военным союзом в рамках шенгенского соглашения.

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Пока у нас продолжается военный конфликт, мы не можем стать членом НАТО и, соответственно, не можем стать членом военной Шенгенской зоны?

— Не соглашусь с вами, потому что здесь все зависит от политической воли государства. Черногория тоже имела проблемы, тем не менее под большие гарантии и обязательства стала членом НАТО. Вопрос желания самого государства. Нам ничто не мешает и никто не запрещает вступать в любые военные союзы, тем более, что мы отменили статус внеблокового государства, взяли ориентир на НАТО, и мы вполне можем просить Альянс провести у нас военно-техническую и экономическую экспертизу, и составить для нас программу подготовки членства. Этого нам никто не запрещал, это исключительно наше желание, хотим мы или не хотим.

К слову, конфликты в Украине, на Ближнем Востоке вплотную приблизили зону нестабильности к границам ЕС. Европа может сплотиться в решение этих проблем, и ей не нужно НАТО, чтобы высказывать свое мнение и действовать, считает французский эксперт Каролин Галактерос.

В то же время в Украине активно обсуждается тема присоединения к НАТО, однако директор Центра исследований международных отношений Николай Капитоненко убежден, что подача заявки на членство должна быть подкреплена достаточной демократичностью государства, которой у нашей страны пока нет.