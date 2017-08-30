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    Не имеет отношения: Украина просит ЕК пояснить слова Юнкера

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    Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. Представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий обратился в Европейскую комиссию за разъяснениями в связи с высказываниями президента ЕК Жан-Клода Юнкера о членстве Украины в НАТО и ЕС, передает агентство УНИАН.

    Накануне Юнкер заявил, что Украина на данный момент не имеет отношения ни к Евросоюзу, ни к НАТО, и все должны это осознавать. По словам Точицкого, заявления Юнкера не остались без внимания руководства государства и представительства при Евросоюзе.

    "Я официально обратился в Европейскую комиссию за разъяснениями по поводу недавних высказываний президента Жан-Клода Юнкера во время ежегодной конференции послов в Брюсселе. Я также привлек внимание к фактическим словам президента Украины (Петра) Порошенко, который, выступая по случаю 26-й годовщины независимости Украины, отметил неизменность стратегического курса Украины на интеграцию в европейские и евроатлантические структуры", — цитирует Точицкого агентство.

    Как подчеркнул Точицкий, Порошенко не говорил, что Украина уже в ЕС и НАТО. Представитель Украины заявил, что выразил обеспокоенность своим коллегам в Еврокомиссии, так как, по его мнению, слова Юнкера были широко использованы в СМИ "с целью дискредитации Украины и нашего евроинтеграционного курса".

    По мнению посла, такие высказывания Юнкера в преддверии вступления в силу соглашения об ассоциации с ЕС "подрывают и уровень нашего доверия, и наш серьезный уровень сотрудничества". Он также призвал дождаться официальных разъяснений по этому поводу.

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