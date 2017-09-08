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    Литва призывает ЕС создать "военную Шенгенскую зону"

    (обновлено: )11201
    Инициатива "военной Шенгенской зоны" обсуждалась на встрече глав оборонных ведомств ЕС в Таллине. Больше всего внимания участники встречи уделили созданию постоянного структурированного военного сотрудничества и установлению Европейского оборонного фонда.
    Флаг Литвы
    flickr.com/Roger Russell

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Власти Литвы призвали руководство Евросоюза создать "военную Шенгенскую зону", чтобы оперативно перебрасывать войска по территории Европы, сообщил литовский портал Delfi со ссылкой на Минобороны.

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    Как стало известно, инициатива обсуждалась на встрече глав оборонных ведомств ЕС в Таллине.

    Больше всего внимания участники встречи уделили созданию постоянного структурированного военного сотрудничества (PESCO) и установлению Европейского оборонного фонда.

    Как отметил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, проект охватывает как упрощение процедур, так и инвестиции в инфраструктуру.

    "Данный проект поддерживают многие государства, его практическая реализация важна как для ЕС, так и для НАТО", — отметил он.

    Напомним, в прошлом году председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал мечтой создание единых вооруженных сил Евросоюза.

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