Литва призывает ЕС создать "военную Шенгенскую зону"

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Власти Литвы призвали руководство Евросоюза создать "военную Шенгенскую зону", чтобы оперативно перебрасывать войска по территории Европы, сообщил литовский портал Delfi со ссылкой на Минобороны.

Как стало известно, инициатива обсуждалась на встрече глав оборонных ведомств ЕС в Таллине.

Больше всего внимания участники встречи уделили созданию постоянного структурированного военного сотрудничества (PESCO) и установлению Европейского оборонного фонда.

Как отметил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, проект охватывает как упрощение процедур, так и инвестиции в инфраструктуру.

"Данный проект поддерживают многие государства, его практическая реализация важна как для ЕС, так и для НАТО", — отметил он.

Напомним, в прошлом году председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал мечтой создание единых вооруженных сил Евросоюза.