Денежные поборы в школах. Как реагировать родителям?

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В Киевской горадминистрации говорят, что столичные учебные заведения освоили лишь пятую часть из выделенных денег, а значит ни о каких фондах класса или школы не может быть и речи.

К слову, вымогательство средств администрацией заведения или учителями является незаконным и влечет уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством. C другой стороны, действующим законодательством разрешены добровольные благотворительные взносы родителей.

Продолжают ли в учебных заведениях Киева требовать с родителей деньги, рассказала в эфире радиостанции Голос Столицы сопредседатель общественной организации "Батьки SOS" Елена Бондаренко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи розпочався новий навчальний рік з поборів?

— Так, особливо це відчутно серед батьків вже нинішніх першокласників. Тому що вони ще не знають, що таке школа. Вони хочуть створити максимально комфортні умови для дітей, якщо навіть держава купила їм парти, відремонтувала кабінет — вони куплять комп'ютер. Якщо забезпечили комп'ютером — вони куплять телевізор. Якщо є телевізор — вони куплять ще що-небудь. Вони знайдуть що купити, тому що ця звичка, традиція, я не знаю, що це, те що сидить в головах, що а от цього держава не профінансує і це тільки ми, ми хочемо найкраще для своїх дітей. І ця пісня просто не закінчується поки що, на жаль.

Тобто саме батьки стають ініціаторами того, щоб здавати гроші? А не з боку школи йдуть якісь заклики чи натяки на те, що треба здавати гроші в школі?

— Якщо розібратися потім з цим всім з юридичної точки зору, наприклад, хтось з батьків напише скаргу, то все виглядатиме так, як ви сказали, що це є ініціатива батьків, що школа тут ні до чого, і взагалі самі вирішили, самі купили. Хоча школа має право сказати, що ми не візьмемо таку допомогу, тому що благодійник за законом визначає, яка саме благодійна допомога і товари йому потрібні. Він може відмовитися. Так само я ще не бачила вчителів, які сказали б, що не треба мені комп'ютера, не треба мені телевізора в клас. І можливо це не звучить так прямо, що вчитель сказав, ви повинні купити. Це може бути в таких розмовах, що було б непогано, вашим діткам було б краще тощо. Довести це потім якось в кримінальній справі навряд вдасться, але те що ця ініціатива підтримується школою, в цьому я не сумніваюсь. Успішні приклади, це коли притягли до відповідальності інших батьків за вимагання грошей. Але поки що мені невідомі такі приклади. За вимагання грошей, я знаю, що до кримінальної відповідальності не притягували, але була адміністративна відповідальність саме за порушення порядку 1222, яким прописано, як благодійні внески повинні зараховуватися в школу. Це не фонди, не готівка, це тільки спецрахунок закладу, куди батьки кожен сам, добровільно, вказуючи призначення платежу, перераховують гроші. За порушення цього порядку притягувалися до відповідальності.

Що треба зробити?

— Якщо у вас їх тільки просять, то ви ще нічого не можете зробити, бо мало хто про що вас просить. Ви завжди маєте можливість відмовити людині в її проханні. Якщо ці прохання вже стають надто наполегливими, межують з погрозами, позначаються на вашій дитині, тоді треба зібрати всі необхідні, всі можливі докази. І аудіозаписи, і скріни переписки, запросити свідків, які б підтвердили ваші слова і сказали б, що так воно і є. Тому що в багатьох випадках, коли людина сам на сам каже, що у мене вчитель вимагав, напише заяву в поліцію, вчитель приходить і каже, що він не вимагав. От і розійшлися на тому. Слово проти слова. Треба максимально збирати докази, але в кожному разі, мушу нагадати, що до таких вибивань грошей, погроз рідко хто вдається. Тобто спробуйте спочатку просто відмовити, коли у вас просять гроші.

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Чому гроші все ж таки є, але збирають з батьків?

— Тут процес освоєння цих грошей. Для того щоб їх освоїти, треба розуміти, на що їх витрачати школам. Для цього школам потрібно написати свої запити на потреби. Вони повинні сформулювати, що їм треба, як воно має виглядати, скільки штук. У нас вже на цьому етапі починається певне буксування, тому що школи не хочуть, бояться, от досі ця практика ще не склалася. У нас є така патерналістська практика, що керівництво коли отримає гроші, воно мудре, воно саме вирішить, як їх розподілити. Це мається на увазі міська районна адміністрація, тому бажано було б спочатку сформувати запити від шкіл, і батьки тут можуть допомогти директору. Якщо батьки багато всього купують, вони знають, що потрібно школі. І наступне питання, це те що це повинні бути тендери. Повинні це означає, що вони мають відбутися. Потім ці товари мають розвезти по закладам. На етапі тендерів може бути певне буксування і знаєте, де є у нас в Києві вже така популярна фраза, що ми навчилися жити без грошей, тепер би ще навчитися з грішми. Тому що витрачати кошти мудро, правильно, відповідно до законодавства, у нас вже трохи відучилися, тому що грошей не було. І зараз цей процес поновлюється, скажімо так. У кожному разі, я б радила батькам не поспішати нести гроші, тому що можливо це все, що вам потрібно для школи, садочка, не куплять сьогодні, але це куплять завтра. Якщо ви будете наполегливі, якщо ви будете перепитувати у адміністрації, що придбано, що заплановано, тому що поки адміністрація збереться купити щось для вашого закладу, тут батьки вже поперед батька в пекло, вже своїми грішми вже все купили. Вже нічого їм не треба. Такі от є проблеми витрачання.

А нащо зараз збирають гроші в школах?

— Зараз збирають на комп'ютери, телевізори, на так званий фонд класу. Це витратні якісь матеріали: папір, канцелярія для класу, включно з туалетним папером, якимись ліками тощо. А фонди школи, це треба розбиратися, на що вони їх збирають. Тому що є школи, в яких значна частина цих доплат йде на доплати вчителям.

Подарунки вчителям зараз купують?

— Нещодавно це обговорювали у нас в групі батьки, тому що було перше вересня, а зараз наближається День вчителя. І от напередодні кожного з якихось свят, буде Новий рік скоро, і знову почнеться ця тема обговорення, чи треба дарувати, чи ви даруєте і так далі. Так, в школах збирають гроші на подарунки вчителям. З приводу дня народження, першого вересня, Дня вчителя, Нового року, 8 березня, кінця навчального року тощо і це переважно гроші.

Тут є обмеження якісь?

— У нас вчителі не є держслужбовцями згідно законодавства, тому розцінити це як хабар і це має бути якась вигода… Тобто дія має бути закінчена, для того щоб довести провину в суді. Тобто людина не лише повинна взяти гроші, але і надати натомість вам якусь послугу. То в даному випадку це не є держслужбовцями. Це все досить складно і тут більше йдеться про гідність людей. Наскільки вони вважають доцільним давати конверт та наскільки вчителі вважають, що вони можуть прийняти цей конверт. Тобто якщо ми говоримо про гідність вчителя, про гідність професії, то це напевно треба більше розглядати з морально-етичної точки зору, аніж з кримінальної чи відповідальності за законом.

Зараз збирають гроші на так звану охорону?

— Так, це продовжується. Гроші збирають в дуже багатьох школах. Це відомо про те, що хтось, чи це батьки, хтось від батьківського комітету, чи це юрособа. Укладають угоди і розміщують охорону, яку вони винаймають в приміщенні навчального закладу. Щодо законності, це окрема тема, але і щодо ефективності теж, в принципі, тому що дуже часто наголошую батькам, що подивіться, що саме написано в тій угоді. Тому що у кожного є якісь свої художні абсолютно уявлення про те, що таке охорона, що вона має робити і вони думають, що це захищено і все майно школи, і кожна дитина. Хоча якщо подивитися за тим договором, то там може бути спостереження за діями третіх осіб. Тобто якщо хтось чужий зайшов в школу, то охоронець його побачив, то це вся його відповідальність. Що та людина буде робити в школі, це вже в сферу його відповідальності не вкладається. Тому тут питання доцільності охорони.

З першого вересня, як щодо заклику чиновників і депутатів всіх рівнів не приходити на перші дзвоники? Почули ці заклики? Не приходили чиновники?

— Так, заклики почули, дехто навіть обурився дуже сильно. В багатьох школах чиновники таки не прийшли, хоча думали і розглядали такі варіанти. Ми дуже раді, що нас почули. Але тут з'ясувалася інша проблема. Все більше священиків приходять в школи на лінійки, попри те, що це заборонено законодавством, участь релігійних організацій, їх представників, в навчальному процесі в школах, тобто їх в принципі там не повинно бути.

А хто їх запрошує?

— Я не знаю, хто їх запрошує, але знаю, що директори шкіл їм не відмовили, тому ці люди стоять на лінійках. Хоча директор мав би їм відмовити.

Скільки в середньому коштує навчання дитини в школі?

— Це важко дуже сказати, тому що батьки стають все свідомішими і вони згодні заплатити, наприклад, за воду, яка буде стояти в класі, щоб дитина могла не тягати з собою ту пляшку. Батьки розкладають всі витрати. Вони їх аналізують. Вони дивляться, що таке для них необхідне, а що може пережити, перебитися якось там, без цього. Тому сказати якусь конкретну суму досить складно, бо не забувайте, що все-таки є школи, в яких не збирають з батьків гроші.

В якому вони вимірі перебувають?

— Вони є в Києві, вони цілком реальні. Просто є школи, в яких ці всі збирання грошей абсолютно справа добровільна. Тобто за останні три роки вже з'явилася у батьків така можливість. Просто треба висловлювати свою позицію, а не мовчки на все здавати, а потім казати, що з мене вимагають.

К слову, эксперты уверенны, что проблемы школ связаны с плохими привычками времен становления независимости Украины. В частности, политический эксперт Андрей Золотарев считает, что школьные линейки только "перекрасили" в сине-желтый, а чиновники, которые появляются только первое сентября и на последний звонок, ничего кроме отвращения не вызывают.