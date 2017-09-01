наверх
01.09.201708:18
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Школа по-новому. Что ждет школьников и их родителей с 1 сентября

    (обновлено: )14302
    Каникулы закончились, а впереди новый учебный год, который принесет немало сюрпризов. МОН решило внедрять новые стандарты. Теперь у первоклашек не будет домашки и оценок, появятся уроки-сказки, а в старших классах - основы духовности и много "новой" истории.
    День знаний в Украине
    УНИАН

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Школа по-новому

    Пора беззаботных летних каникул закончилась, впереди у школьников новый учебный год, который принесет немало сюрпризов. Минобразования решило внедрять новые стандарты обучения в начальной школе и подготовило новые требования к учащимся.

    Как заверили в ведомстве, это делается с целью, чтобы дети меньше уставали и всесторонне обучались. 

    1 сентября в Ужгороде
    prozahid.com
    Знания подорожали. Сколько стоит собрать ребенка в школу

    На модернизацию начального образования правительство даже решило выделить миллиард гривен. По словам премьера Владимира Гройсмана, деньги пойдут на материально-техническое оснащение начальных классов. 

    Что ждет школьников 

    Согласно указаниям министерства, теперь у первоклашек не будет домашних заданий, дополнительных заданий и оценок, а нагрузка будет расти постепенно. Учителям ведомство даст полную свободу организовывать обучение детей. Среди других нововведений – уроки-сказки и христианская этика.  Немалое внимание уделят и "новой" истории. 

    Без домашки и дополнительных заданий

    Первые два года обучения в школе теперь будут игровыми: без оценок и домашних заданий. 

    Согласно рекомендациям от МОН, ои появятся со второго класса и в общем объеме не должны занимать более 45 минут времени на выполнение. С третьего класса этот показатель увеличивается до 70 минут, с четвертого – до 90 минут.

    Домашние задания нельзя будет задавать на выходные, праздничные дни и каникулы. 

    Учителям теперь советуют не перегружать младшеклассников дополнительными заданиями из учебников или рабочих тетрадей. Под запрет попали также задания из дополнительной литературы для школьников, такие как раскраски, головоломки и так далее.

    "Недопустимо перегружать учащихся заданиями из дополнительных учебников, тетрадей с печатной основой: закрашивание рисунков, составление схем, таблиц, выполнение дополнительных заданий и упражнений, написание домашних произведений и тому подобное", – говорится в рекомендациях ведомства. 

    День знаний. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Перед 1 сентября. Пустят ли в школу и детсады непривитых детей

    Без оценок 

    Теперь в 1 классе оценок не будут ставить вообще. В соответствии с рекомендациями МОН, "оценивание учебных достижений учеников осуществляется вербально".

    Со 2 по 4 классы школьника будут ставить оценки лишь по некоторым предметам: математике, естествознанию, чтению и украинскому языку.

    "Оценки теперь — это конфиденциальный вопрос между учителем, учеником и родителями. Никто не может и не имеет права из учителей на родительском собрании оглашать оценки других детей. Более того, оценки должны быть детально объяснены и ученикам, и родителям", — пояснила советник министра образования Оксана Макаренко

    Вместо физкультуры – танцы

    Часть нагрузки по физкультуре советуют перенести с бега и отжиманий на хореографию, ритмику и плавание. 

    Единственное условие – они должны включать физическую активность и занимать до одного часа в неделю.

    Интегрированные уроки

    В Минобразования также решили внедрять в школах интегрированные уроки, так как восприятие мира учениками 6–10 лет является целостным.

    Читайте также: 1 сентября, День знаний. Что важно знать об образовании

    Интегрированное обучение подразумевает объединение материала нескольких учебных предметов в один. Например, в рамках одной дисциплины преподают язык и литературу, или же объединяют предметы определенного цикла (например, естественно-математического).

    Главной целью интегрированных уроков должно быть формирование целостной картины мира и повышение познавательного интереса учеников, заявляют в Минобразовании.

    К томе же в МОН рекомендуют проводить нестандартные интегрированные занятия: урок-путешествие, урок-сказка, урок-праздник и т.п. Интегрированные уроки может проводить как один педагог, так и двое. 

    "На этих уроках учитель может организовать беседы, дискуссии по содержанию мультфильмов, чтение литературных текстов, публикаций в детской периодике, ситуаций, которые освещают в новостях и т.д., а также коллективные творческие дела, учебные проекты, встречи со специалистами государственных учреждений, экскурсии и т.д.", – отмечают в МОН.

    Триместры, но пока без 12-летки

    Среди нововведений — параллельно с системой четвертей в школах появится система  триместров. Учебные заведения смогут выбрать удобный для них вариант распределения нагрузки. Причем изменить устав школы в нужную сторону смогут как руководство, так и родительский комитет. 

    В МОН считают, что триместры позволят распределить время отдыха и учебы более равномерно и не перегрузить учебой даже первоклашек.

    Продолжительность каждого триместра — пять-шесть недель, каникулы — неделя. Исключение составят двухнедельные новогодние и трехмесячные летние каникулы. 

    Читайте также: Соцсети о реформе образования: действительно, зачем стипендия студентам?

    В то же время перехода на 12-летнюю систему обучения придется подождать: первый набор по новой системе начнется лишь с 1 сентября 2018 года. Со следующего года система образования будет делиться на три этапа — начальное (1–4 класс), базовое среднее (5–9 класс) и профильное среднее (профтехлицей, гимназия или колледж). 

    При переходе с одного этапа обучения на другой дети будут сдавать тесты ВНО.

    Больше автономии

    Школам в целом дадут больше автономии: директоров будут отбирать, к примеру, по конкурсу, а выбор форм обучения оставят за учителем. 

    При этом МОН дает право учителю самому определять, как организовать обучение и какие методы, приемы применять. Также учитель сможет на свое усмотрение переносить темы уроков, исходя из скорости усвоения материала учениками, и определять количество часов на изучение отдельных тем.

    Профессии, толерантность и христианство

    Не избегут школьники и труда, при этом изучать они смогут что угодно — от резьбы до кулинарии, а в рамках профессиональной подготовки в старших классах освоить ряд профессий. В списке — продавец, водитель автотранспортных средств категории В и С, маникюрша, штукатур, вышивальщица, агент по организации туризма, оператор компьютерного набора, резчик по дереву и бересте, швея, портной, секретарь руководителя, кассир, парикмахер, младшая медицинская сестра по уходу за больными, официант, секретарь-машинистка, слесарь по ремонту автомобилей и столяр строительный.

    В рамках философского курса в старших классах учителей просят развивать в детях толерантность и понимание важности межкультурного диалога — для этого разработали программу "Культура добрососедства".

    Примечательно, что при условии письменного согласия родителей Минобразования также советует детям основы духовности. В частности,  разработаны такие программы, как "Христианская этика в украинской культуре", "Библейская история и христианская этика" и "Основы христианской этики".

    Новая история

    Изменения ждут и старшеклассников. Немалое внимание будут теперь уделять и "новой" истории.  Еще в феврале 2017 года озвучили общую позицию Минобразования и Украинского института национальной памяти, согласно которой история Украины составит 70% интегрированного курса истории для школьников 10-11 классов. 

    Начало учебного года в школах Украины
    RIA News Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк
    Слушайте, детки. Новые уроки истории от Института Нацпамяти

    При этом школьные учебные предметы "История Украины" и "Всемирная история" для старшеклассников реформируют: их объединят в один – "История: Украина и мир". 

    Отмечается, что "понимая важность преподавания истории Украины, Украинский институт национальной памяти активно включился в разработку новой концепции, которая вылилась в преподавание именно украинской истории в мировом контексте".

    Теперь в 10-11 классах появятся темы: "Украинская революция 1917-1921 годов", "Установление и утверждение советского тоталитарного режима (1921-1939 гг.)", "Войны советской России с Украинской народной республикой", "Советская оккупация Украины". Кроме этого школьники будут изучать административно-территориальные изменения украинских земель в XX веке, вклад украинцев во Вторую мировую войну (именно в такой формулировке), а также участие украинских миротворцев в операциях ООН. 

    А вот с учебниками проблема

    Тем временем, учебный год не успел начаться, а киевские школьники жалуются на нехватку учебников.

    "На класс, в котором учится 30 детей, школа получила 20 учебников. В школе говорят, что будут решать, как их делить: либо по одному на двух человек, живущих рядом, либо скачивать из интернета, либо покупать за свой счет", — сообщил "Вестям" отец пятиклассницы Карины Антон Кравчук.  

    В департаменте образования КГГА объяснили, что в этом году количество школьников увеличилось на 10% по сравнению с прошлым годом, и пообещали, что проблему решат. "Заявления на поступление в школы подали более 32 тыс. учеников. В связи с увеличением количества детей мэрией выделено 4 млн грн на закупку дополнительных учебников. Книги получат все дети", — заверили в ведомстве.

    По материалам из открытых источников интернет 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    Украина-ЕС. Соглашение об ассоциации и заявление Юнкера
    Перестрелка в Харькове. Комментарий полиции. Видео
    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО
    Анна Курбатова
    Украина выдворила журналистку Первого канала РФ
    Разрушенный в результате обстрелов балкон в многоквартирном жилом доме в Донбассе. Архивное фото
    Операция реинтеграция. Закон о Донбассе