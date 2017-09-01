Школа по-новому. Что ждет школьников и их родителей с 1 сентября

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Школа по-новому

Пора беззаботных летних каникул закончилась, впереди у школьников новый учебный год, который принесет немало сюрпризов. Минобразования решило внедрять новые стандарты обучения в начальной школе и подготовило новые требования к учащимся.

Как заверили в ведомстве, это делается с целью, чтобы дети меньше уставали и всесторонне обучались.

На модернизацию начального образования правительство даже решило выделить миллиард гривен. По словам премьера Владимира Гройсмана, деньги пойдут на материально-техническое оснащение начальных классов.

Что ждет школьников

Согласно указаниям министерства, теперь у первоклашек не будет домашних заданий, дополнительных заданий и оценок, а нагрузка будет расти постепенно. Учителям ведомство даст полную свободу организовывать обучение детей. Среди других нововведений – уроки-сказки и христианская этика. Немалое внимание уделят и "новой" истории.

Без домашки и дополнительных заданий

Первые два года обучения в школе теперь будут игровыми: без оценок и домашних заданий.

Согласно рекомендациям от МОН, ои появятся со второго класса и в общем объеме не должны занимать более 45 минут времени на выполнение. С третьего класса этот показатель увеличивается до 70 минут, с четвертого – до 90 минут.

Домашние задания нельзя будет задавать на выходные, праздничные дни и каникулы.

Учителям теперь советуют не перегружать младшеклассников дополнительными заданиями из учебников или рабочих тетрадей. Под запрет попали также задания из дополнительной литературы для школьников, такие как раскраски, головоломки и так далее.

"Недопустимо перегружать учащихся заданиями из дополнительных учебников, тетрадей с печатной основой: закрашивание рисунков, составление схем, таблиц, выполнение дополнительных заданий и упражнений, написание домашних произведений и тому подобное", – говорится в рекомендациях ведомства.

Без оценок

Теперь в 1 классе оценок не будут ставить вообще. В соответствии с рекомендациями МОН, "оценивание учебных достижений учеников осуществляется вербально".

Со 2 по 4 классы школьника будут ставить оценки лишь по некоторым предметам: математике, естествознанию, чтению и украинскому языку.

"Оценки теперь — это конфиденциальный вопрос между учителем, учеником и родителями. Никто не может и не имеет права из учителей на родительском собрании оглашать оценки других детей. Более того, оценки должны быть детально объяснены и ученикам, и родителям", — пояснила советник министра образования Оксана Макаренко.

Вместо физкультуры – танцы

Часть нагрузки по физкультуре советуют перенести с бега и отжиманий на хореографию, ритмику и плавание.

Единственное условие – они должны включать физическую активность и занимать до одного часа в неделю.

Интегрированные уроки

В Минобразования также решили внедрять в школах интегрированные уроки, так как восприятие мира учениками 6–10 лет является целостным.

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Интегрированное обучение подразумевает объединение материала нескольких учебных предметов в один. Например, в рамках одной дисциплины преподают язык и литературу, или же объединяют предметы определенного цикла (например, естественно-математического).

Главной целью интегрированных уроков должно быть формирование целостной картины мира и повышение познавательного интереса учеников, заявляют в Минобразовании.

К томе же в МОН рекомендуют проводить нестандартные интегрированные занятия: урок-путешествие, урок-сказка, урок-праздник и т.п. Интегрированные уроки может проводить как один педагог, так и двое.

"На этих уроках учитель может организовать беседы, дискуссии по содержанию мультфильмов, чтение литературных текстов, публикаций в детской периодике, ситуаций, которые освещают в новостях и т.д., а также коллективные творческие дела, учебные проекты, встречи со специалистами государственных учреждений, экскурсии и т.д.", – отмечают в МОН.

Триместры, но пока без 12-летки

Среди нововведений — параллельно с системой четвертей в школах появится система триместров. Учебные заведения смогут выбрать удобный для них вариант распределения нагрузки. Причем изменить устав школы в нужную сторону смогут как руководство, так и родительский комитет.

В МОН считают, что триместры позволят распределить время отдыха и учебы более равномерно и не перегрузить учебой даже первоклашек.

Продолжительность каждого триместра — пять-шесть недель, каникулы — неделя. Исключение составят двухнедельные новогодние и трехмесячные летние каникулы.

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В то же время перехода на 12-летнюю систему обучения придется подождать: первый набор по новой системе начнется лишь с 1 сентября 2018 года. Со следующего года система образования будет делиться на три этапа — начальное (1–4 класс), базовое среднее (5–9 класс) и профильное среднее (профтехлицей, гимназия или колледж).

При переходе с одного этапа обучения на другой дети будут сдавать тесты ВНО.

Больше автономии

Школам в целом дадут больше автономии: директоров будут отбирать, к примеру, по конкурсу, а выбор форм обучения оставят за учителем.

При этом МОН дает право учителю самому определять, как организовать обучение и какие методы, приемы применять. Также учитель сможет на свое усмотрение переносить темы уроков, исходя из скорости усвоения материала учениками, и определять количество часов на изучение отдельных тем.

Профессии, толерантность и христианство

Не избегут школьники и труда, при этом изучать они смогут что угодно — от резьбы до кулинарии, а в рамках профессиональной подготовки в старших классах освоить ряд профессий. В списке — продавец, водитель автотранспортных средств категории В и С, маникюрша, штукатур, вышивальщица, агент по организации туризма, оператор компьютерного набора, резчик по дереву и бересте, швея, портной, секретарь руководителя, кассир, парикмахер, младшая медицинская сестра по уходу за больными, официант, секретарь-машинистка, слесарь по ремонту автомобилей и столяр строительный.

В рамках философского курса в старших классах учителей просят развивать в детях толерантность и понимание важности межкультурного диалога — для этого разработали программу "Культура добрососедства".

Примечательно, что при условии письменного согласия родителей Минобразования также советует детям основы духовности. В частности, разработаны такие программы, как "Христианская этика в украинской культуре", "Библейская история и христианская этика" и "Основы христианской этики".

Новая история

Изменения ждут и старшеклассников. Немалое внимание будут теперь уделять и "новой" истории. Еще в феврале 2017 года озвучили общую позицию Минобразования и Украинского института национальной памяти, согласно которой история Украины составит 70% интегрированного курса истории для школьников 10-11 классов.

При этом школьные учебные предметы "История Украины" и "Всемирная история" для старшеклассников реформируют: их объединят в один – "История: Украина и мир".

Отмечается, что "понимая важность преподавания истории Украины, Украинский институт национальной памяти активно включился в разработку новой концепции, которая вылилась в преподавание именно украинской истории в мировом контексте".

Теперь в 10-11 классах появятся темы: "Украинская революция 1917-1921 годов", "Установление и утверждение советского тоталитарного режима (1921-1939 гг.)", "Войны советской России с Украинской народной республикой", "Советская оккупация Украины". Кроме этого школьники будут изучать административно-территориальные изменения украинских земель в XX веке, вклад украинцев во Вторую мировую войну (именно в такой формулировке), а также участие украинских миротворцев в операциях ООН.

А вот с учебниками проблема

Тем временем, учебный год не успел начаться, а киевские школьники жалуются на нехватку учебников.

"На класс, в котором учится 30 детей, школа получила 20 учебников. В школе говорят, что будут решать, как их делить: либо по одному на двух человек, живущих рядом, либо скачивать из интернета, либо покупать за свой счет", — сообщил "Вестям" отец пятиклассницы Карины Антон Кравчук.

В департаменте образования КГГА объяснили, что в этом году количество школьников увеличилось на 10% по сравнению с прошлым годом, и пообещали, что проблему решат. "Заявления на поступление в школы подали более 32 тыс. учеников. В связи с увеличением количества детей мэрией выделено 4 млн грн на закупку дополнительных учебников. Книги получат все дети", — заверили в ведомстве.

По материалам из открытых источников интернет