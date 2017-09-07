В угоду украинизации. В Херсоне уволят директоров русских школ

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КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Мэр Херсона Владимир Миколаенко пообещал уволить директоров городских школ, отказавшихся переходить на украинский язык обучения, сообщает местное издание kherson.net.ua.

Его заявление прозвучало в среду, 6 сентября, на заседании исполнительного комитета горсовета.

"Мэр Херсона обратился в управление образования и к директорам школ о необходимости обучения детей на государственном языке, а также пообещал инициировать увольнение директоров тех школ, где отказываются переходить на украинский язык обучения", — говорится в сообщении.

Как уточнил на заседании исполкома горсовета начальник управления образования, науки и молодежи Херсонской облгосадминистрации Евгений Криницкий, в городе три общеобразовательные школы (№№ 30, 45, 50), где обучение ведется на русском языке, "категорически отказываются работать по переходу на украинский язык обучения".

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Во вторник Верховная Рада одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.