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    Лукаш: Выродки лишают возможности учить детей на их родном языке

    Тема:

    Реформа образования: необратимые последствия (43)

    (обновлено: )463131
    Принятые изменения в закон "Об образовании" противоречат и Конституции, и Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, принятой в Страсбурге в 1999 году и которую Украина ратифицировала в 2003 году, сообщила Елена Лукаш.
    Елена Лукаш. Архивное фото
    Андрей Портнов/Facebook

    РИА Новости Украина

    Уже три с половиной года нынешняя украинская власть заявляет, что "враг на востоке", но тут "зрада" (предательство) пришла, откуда не ждали – с Запада, отмечает на своей странице в Facebook юрист, экс-министр юстиции Елена Лукаш.

    Кандидат политических наук Владимир Кушниренко
    Голос Столицы
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    "Только украинский язык!" – ликовали национал-реформаторы, уничтожая систему образования под видом ее реформы. И тут же несколько государств заявили свой протест против нашей реформы образования: Румыния, Венгрия, Молдова, Польша", – сообщила юрист.

    Принятые изменения (в закон "Об образовании" – Ред.) противоречат и Конституции и Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, принятой в Страсбурге в 1999 году и которую Украина ратифицировала в 2003 г., пишет Лукаш.

    Но вспоминать о законе в Украине постмайданной, это как говорить в доме повешенного о веревке, считает она.

    "Языковые ограничения делают наших детей беднее, глупее, неконкурентноспособнее. Это грабеж. Открытое похищение будущего. Жаль, что их дети учатся не в Украине и никогда не узнают прелести отреформированного отцами образования…", – подчеркнула экс-министр юстиции.

    При этом, добавляет она, к сожалению, сил сопротивления этому безумию юбераллесов в политике и обществе нет.

    "Все происходит с молчаливого согласия большинства…. Сопротивляться начали соседи. Благодаря "мовнюкам" – страна в дипломатическом бойкоте. "Никакой помощи Украине", — жёстко заявили в Венгрии. Молдова и Румыния требуют отменить принятые изменения. Вокруг "враги", кольцо сжимается. Очередная близорукая законодательная дурость", – заявила Лукаш.

    Пост Елены Лукаш

    Грабли, на которые наступили уже в феврале 2014 года, замахнувшись на языковой закон, уверена юрист.

    "Тогда это всколыхнуло Крым и Донбасс. И ускорило все дальнейшие события. Семена враждебности, посеянные недальновидной политикой хуторянского национализма, дали свои ядовитые всходы. Выродки. Это слово одинаково звучит и по-русски, и по-украински. И одинаково подходит выродкам, лишающих детей права говорить и учиться на родном языке", – подытожила экс-министр.

    Пост Елены Лукаш

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