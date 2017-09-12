Лукаш: Выродки лишают возможности учить детей на их родном языке

РИА Новости Украина

Уже три с половиной года нынешняя украинская власть заявляет, что "враг на востоке", но тут "зрада" (предательство) пришла, откуда не ждали – с Запада, отмечает на своей странице в Facebook юрист, экс-министр юстиции Елена Лукаш.

"Только украинский язык!" – ликовали национал-реформаторы, уничтожая систему образования под видом ее реформы. И тут же несколько государств заявили свой протест против нашей реформы образования: Румыния, Венгрия, Молдова, Польша", – сообщила юрист.

Принятые изменения (в закон "Об образовании" – Ред.) противоречат и Конституции и Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, принятой в Страсбурге в 1999 году и которую Украина ратифицировала в 2003 г., пишет Лукаш.

Но вспоминать о законе в Украине постмайданной, это как говорить в доме повешенного о веревке, считает она.

"Языковые ограничения делают наших детей беднее, глупее, неконкурентноспособнее. Это грабеж. Открытое похищение будущего. Жаль, что их дети учатся не в Украине и никогда не узнают прелести отреформированного отцами образования…", – подчеркнула экс-министр юстиции.

При этом, добавляет она, к сожалению, сил сопротивления этому безумию юбераллесов в политике и обществе нет.

"Все происходит с молчаливого согласия большинства…. Сопротивляться начали соседи. Благодаря "мовнюкам" – страна в дипломатическом бойкоте. "Никакой помощи Украине", — жёстко заявили в Венгрии. Молдова и Румыния требуют отменить принятые изменения. Вокруг "враги", кольцо сжимается. Очередная близорукая законодательная дурость", – заявила Лукаш.

Пост Елены Лукаш

Грабли, на которые наступили уже в феврале 2014 года, замахнувшись на языковой закон, уверена юрист.

"Тогда это всколыхнуло Крым и Донбасс. И ускорило все дальнейшие события. Семена враждебности, посеянные недальновидной политикой хуторянского национализма, дали свои ядовитые всходы. Выродки. Это слово одинаково звучит и по-русски, и по-украински. И одинаково подходит выродкам, лишающих детей права говорить и учиться на родном языке", – подытожила экс-министр.