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    Аналитика и комментарии

    Реформа образования и зачистка языков нацменьшинств

    Тема:

    Реформа образования: необратимые последствия (42)

    (обновлено: )16821
    Украинизация стала сюрпризом реформы образования. Отныне предметы на языках нацменьшинств будут вестись лишь в начальной школе и то до 2020 года. В Украине и мире забили тревогу: это нарушает права нацменьшинств, которые составляют треть населения страны.
    Школьники. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Скандальная реформа

    Тотальная украинизация стала главный сюрпризом реформы образования, которая, похоже, рискует усилить противостояние не только внутри общества, но и между Украиной и другими странами.

    Как известно, во вторник, 5 сентября, в Украине таки стартовала долгожданная реформа образования. В первый пленарный день новой сессии депутаты приняли во втором чтении закон "Об образовании" (№3491-д).

    Однако документ сразу же вызвал немало противоречий. В частности, зерном раздора стала 7 норма закона о том, что с 1 сентября 2018 года в Украине преподавание на языке национальных меньшинств, к которым относится и русский, будет разрешено только для учеников младшей школы.

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    Ученики средней школы смогут изучать язык нацменьшинств, то есть свой собственный, но на нем должно проходить не более двух уроков в день. Преподавание для старшеклассников будет вестись только на украинском языке.

    Школа
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк
    Язык изъять! Русскоговорящие регионы Украины в тени реформы образования

    Однако и эта мера лишь временная. Документ предполагает, что с 2020 года на обучение на украинском языке будут переведены и младшие классы.

    То есть в Украине больше не будет никаких русских, польских, венгерских школ, а будут лишь украинские!

    По мнению экспертов, это нарушает Конституцию Украины, Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств, а также закон о нацменьшинствах в Украине, который гласит: "Государство гарантирует всем национальным меньшинствам право на национально-культурную автономию: использование и обучение на родном языке".

    В мире уже неоднозначно восприняли новый закон. Молдова и Венгрия резко выступили против и требуют его отменить. По их мнению, закон нарушает права нацменьшинств. Обеспокоены из-за нового закона также в Румынии и Польше. 

    А вот МОН Украины с критикой в свой адрес не согласен. В ведомстве считают, что в новом законе "Об образовании" нет никаких противоречий с Конституцией и Европейской хартией региональных языков или языков меньшинств.

    Удивительным образом, принятие нового закона в МОН обосновывают тем, что "ученики в таких заведениях демонстрируют устойчивую тенденцию к снижению уровня и ухудшению качества школьного образования". 

    В ведомстве также добавили, что "подобная ситуация нарушает конституционное право детей на поступление в высшие учебные заведения".

    Бомба замедленного действия

    По мнению экспертов, нынешняя реформа образования может стать для страны бомбой замедленного действия.  Ведь сейчас в Украине право обучения на родном языке имеют русские, венгры, румыны и болгары и это полноценные школы. У венгров есть даже свой частный вуз.

    Так, только этнических венгров в Украине около 150 тысяч, а русских, даже по последним, скромным подсчетам украинских властей — свыше 10 миллионов.

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    Те же самые методы, к примеру, применяли поляки в 1920-х — 1930-х годах к населению Западной Белоруссии, стремясь добиться ополячивания белорусов за счет обучения детей исключительно на польском языке. Процесс был прерван освобождением этих территорий Красной Армией в 1939 году.

    По данным на 2013 год, около 30% граждан Украины составляли нацменьшинства. Это более 14 млн человек, и только 6% учились на родном языке.

    При этом конкурс в русскоязычные школы в Киеве, которых осталось около шести штук, составлял 3 человека на место.

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    По Украине в подавляющем большинстве школ обучение ведется на украинском языке (89,7%), но 9,4% приходится на русскоязычные школы. Также существуют школы, где преподавание проводится на языках других национальных меньшинств (на татарском, румынском, молдавском языках), а также на английском. 

    В государственных школах процент использования украинского языка достигает 89,8%, а русского — 9,2%. В частных же школах цифры иные: 55% к 41,1%, пишет издание "Слово и дело".  

    По данным издания, больше всего школ, где преподавание ведется не на украинском языке, на подконтрольной Киеву территории Донецкой (40,5%) и Луганской (34,9%), Одесской (30,6%), Харьковской (27,1%) и Запорожской областях (24,6%).

    В Киеве процент русскоязычных школ составляет 2,7%, украиноязычных — 97,1%.

    Согласно последней переписи населения Украины в 2001 году, украинский язык называли родным 67,53% населения, а русский — 29,59%.

    Первый пошел

    Тем временем, власти Херсонской области уже объявили с 1 сентября 2017 года, что начинают переход на обучение полностью на украинском языке. В пожарном порядке проходит перепрофилирование 26 русскоязычных учебных заведений.

    День знаний
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Однако не везде учителя и родители с этим согласились. Так, в Генической школе № 3 родителям удалось добиться сохранения преподавания для первоклассников на русском языке. Речь, правда, идет только об отсрочке на один год.

    Как пишут "Аргумента и факты", из 13 школ Херсона отказались подчиниться три — 45-я, 50-я и 30-я. 

    Анализируя опыт других стран в борьбе с русским, часто вспоминают Латвию, где согласно последним инициативам депутатов, для частных лиц, которые заговорят по-русски в общественном месте, штраф может достигнуть 700 евро.

    Для юридических лиц наказание планируют довести до 10 000 евро. А государственные служащие, уличенные в разговорах на русском на рабочем месте, могут быть уволены.

    Казалось бы, подобные вещи не могут действовать в демократическом государстве. Однако же Евросоюз принял Латвию в свои ряды, не потребовав отмены дискриминационных норм.

    По материалам из открытых источников интернет

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