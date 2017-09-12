Реформа образования и зачистка языков нацменьшинств

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Скандальная реформа

Тотальная украинизация стала главный сюрпризом реформы образования, которая, похоже, рискует усилить противостояние не только внутри общества, но и между Украиной и другими странами.

Как известно, во вторник, 5 сентября, в Украине таки стартовала долгожданная реформа образования. В первый пленарный день новой сессии депутаты приняли во втором чтении закон "Об образовании" (№3491-д).

Однако документ сразу же вызвал немало противоречий. В частности, зерном раздора стала 7 норма закона о том, что с 1 сентября 2018 года в Украине преподавание на языке национальных меньшинств, к которым относится и русский, будет разрешено только для учеников младшей школы.

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Ученики средней школы смогут изучать язык нацменьшинств, то есть свой собственный, но на нем должно проходить не более двух уроков в день. Преподавание для старшеклассников будет вестись только на украинском языке.

Однако и эта мера лишь временная. Документ предполагает, что с 2020 года на обучение на украинском языке будут переведены и младшие классы.

То есть в Украине больше не будет никаких русских, польских, венгерских школ, а будут лишь украинские!

По мнению экспертов, это нарушает Конституцию Украины, Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств, а также закон о нацменьшинствах в Украине, который гласит: "Государство гарантирует всем национальным меньшинствам право на национально-культурную автономию: использование и обучение на родном языке".

В мире уже неоднозначно восприняли новый закон. Молдова и Венгрия резко выступили против и требуют его отменить. По их мнению, закон нарушает права нацменьшинств. Обеспокоены из-за нового закона также в Румынии и Польше.

А вот МОН Украины с критикой в свой адрес не согласен. В ведомстве считают, что в новом законе "Об образовании" нет никаких противоречий с Конституцией и Европейской хартией региональных языков или языков меньшинств.

Удивительным образом, принятие нового закона в МОН обосновывают тем, что "ученики в таких заведениях демонстрируют устойчивую тенденцию к снижению уровня и ухудшению качества школьного образования".

В ведомстве также добавили, что "подобная ситуация нарушает конституционное право детей на поступление в высшие учебные заведения".

Бомба замедленного действия

По мнению экспертов, нынешняя реформа образования может стать для страны бомбой замедленного действия. Ведь сейчас в Украине право обучения на родном языке имеют русские, венгры, румыны и болгары и это полноценные школы. У венгров есть даже свой частный вуз.

Так, только этнических венгров в Украине около 150 тысяч, а русских, даже по последним, скромным подсчетам украинских властей — свыше 10 миллионов.

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Те же самые методы, к примеру, применяли поляки в 1920-х — 1930-х годах к населению Западной Белоруссии, стремясь добиться ополячивания белорусов за счет обучения детей исключительно на польском языке. Процесс был прерван освобождением этих территорий Красной Армией в 1939 году.

По данным на 2013 год, около 30% граждан Украины составляли нацменьшинства. Это более 14 млн человек, и только 6% учились на родном языке.

При этом конкурс в русскоязычные школы в Киеве, которых осталось около шести штук, составлял 3 человека на место.

По Украине в подавляющем большинстве школ обучение ведется на украинском языке (89,7%), но 9,4% приходится на русскоязычные школы. Также существуют школы, где преподавание проводится на языках других национальных меньшинств (на татарском, румынском, молдавском языках), а также на английском.

В государственных школах процент использования украинского языка достигает 89,8%, а русского — 9,2%. В частных же школах цифры иные: 55% к 41,1%, пишет издание "Слово и дело".

По данным издания, больше всего школ, где преподавание ведется не на украинском языке, на подконтрольной Киеву территории Донецкой (40,5%) и Луганской (34,9%), Одесской (30,6%), Харьковской (27,1%) и Запорожской областях (24,6%).

В Киеве процент русскоязычных школ составляет 2,7%, украиноязычных — 97,1%.

Согласно последней переписи населения Украины в 2001 году, украинский язык называли родным 67,53% населения, а русский — 29,59%.

Первый пошел

Тем временем, власти Херсонской области уже объявили с 1 сентября 2017 года, что начинают переход на обучение полностью на украинском языке. В пожарном порядке проходит перепрофилирование 26 русскоязычных учебных заведений.

Однако не везде учителя и родители с этим согласились. Так, в Генической школе № 3 родителям удалось добиться сохранения преподавания для первоклассников на русском языке. Речь, правда, идет только об отсрочке на один год.

Как пишут "Аргумента и факты", из 13 школ Херсона отказались подчиниться три — 45-я, 50-я и 30-я.

Анализируя опыт других стран в борьбе с русским, часто вспоминают Латвию, где согласно последним инициативам депутатов, для частных лиц, которые заговорят по-русски в общественном месте, штраф может достигнуть 700 евро.

Для юридических лиц наказание планируют довести до 10 000 евро. А государственные служащие, уличенные в разговорах на русском на рабочем месте, могут быть уволены.

Казалось бы, подобные вещи не могут действовать в демократическом государстве. Однако же Евросоюз принял Латвию в свои ряды, не потребовав отмены дискриминационных норм.

По материалам из открытых источников интернет