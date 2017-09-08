Ползучая тотальная украинизация школ многонациональной страны

РИА Новости Украина

Одесские школы ждёт очередная волна украинизации; а вы правда думали, что будет иначе, задается вопросом Юрий Ткачёв.

23 февраля 2014 года Верховная Рада Украины приняла решение об отмене закона "Об основах государственной языковой политики" – пресловутого закона Кивалова–Колесниченко, принятого в 2012 году. Это решение вызвало широкий резонанс по всей Украине и, в частности, стало одним из катализаторов возникновения движения Куликова поля в Одессе.

Столкнувшись с резким неприятием этого решения на Юго-востоке страны, новые власти Украины решили отказаться от него. В частности, и.о. президента Александр Турчинов решил не подписывать постановление. Закон Кивалова–Колесниченко продолжал действовать.

К примеру, в Одессе к этому закону привязали придуманный ещё в 2010 году механизм выбора языка обучения в школах. В рамках него родители первоклассников имели право самостоятельно выбирать, на каком языке будет учиться их ребёнок путём написания соответствующего заявления. В зависимости от количества таких заявлений, в школах обязаны были создавать соответствующее число классов с русским, украинским или иными языками обучения. В 2017 году, к примеру, из 11 тысяч первоклассников 6 пошли в классы с украинским языком обучения, около пяти – в русские классы.

Однако с 1 сентября 2018 эта система больше работать не будет. Благодарить за это следует Верховную Раду, которая 5 сентября 2017 года приняла новую редакцию закона "Про образование". Закон, среди прочего, предусматривает, что обучение во всех школах и всех классах должно вестись только на украинском языке. Закон отменяет само понятие школ для национальных меньшинств: он допускает лишь создание специальных классов в обычных школах. При этом даже в таких классах обучение будет всё равно проходить на украинском, а язык нацменьшинства будут учить отдельным предметом.

Единственное исключение сделают для т.н. представителей коренных народов. Чёткого определения этого термина в законодательстве нет, однако обычно под этим термином определяют народы, живущие в Украине, но не имеющие собственного государства – в первую очередь, крымских татар.

Впрочем, и для них условия не то чтобы вольготные: основные предметы представители таких народов также должны будут учить на украинском, однако им позволяется параллельно изучать их и на родном языке тоже – параллельно с государственным.

Таким образом, фактически новый закон аннулирует одну из ключевых норм закона Кивалова–Колесниченко – норму о праве иноязычных граждан Украины получать образование на родном языке, причём выбирать язык обучения самостоятельно. Хотя напрямую в законе это не говорится, понятно, что в первую очередь речь идёт о русских гражданах Украины. При этом эта норма является едва ли не единственным положением закона, нашедшей отражение в реальной жизни – по крайней мере, в Одессе.

Иными словами, в 2014 году "евромайданные" власти Украины всё–таки побоялись отменять закон Кивалова–Колесниченко полностью. Вместо этого они отменяют его постепенно: одно положение за другим, прикрываясь при этом красивыми словами о "европеизации образования". Хотя вполне очевидно, что о "европеизации" на самом деле речи не идёт.

К примеру, новый закон прямо противоречит Европейской хартии региональных языков и языков нацменьшинств, которая прямо призывает "обеспечивать доступность существенной части среднего образования на соответствующих региональных языках или языках меньшинств". Заметим: речь идёт именно об образовании на этих языках, т.е. о том, чтобы на них преподавали математику, физику и биологию, а не просто об уроках таких языков. Да и термин "коренные народы" в хартии также не встречается. Это украинское изобретение, призванное отделить "угодные" нацменьшинства вроде тех же крымских татар от "неблагонадёжных" вроде русских, болгар, молдаван, венгров и т.п.

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Интересно, что за новый закон ничтоже сумняшеся голосвали в т.ч. и те одесские политики, которые ещё недавно не без успеха рядились в тоги защитников прав русскоязычного населения – к примеру, бывший "регионал", а ныне член БПП Алексей Гончаренко.

Существует старая байка: мол, если лягушку бросить в кастрюлю с кипящей водой, то она выпрыгнет. А вот если посадить лягушку в холодную воду и начать её нагревать, то лягушка, мол, не заметит и сварится. Нечто подобное пытаются проделать и украинские законодатели в языковой сфере.

Видимо, они полагают, что граждане Украины немногим умнее лягушек.