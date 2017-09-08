Выпускники школ 2018 г в Украине не смогут сдавать экзамены по русскому

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КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Министерство образования Украины исключило русский язык из перечня дисциплин, по которым выпускники украинских школ в 2018 году смогут сдать внешнее независимое оценивание (ВНО).

Во вторник парламент Украины одобрил новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что сначала дети представителей нацменьшинств будут изучать предметы на родном языке, в 5-9 классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания. В правительствах Венгрии и Румынии заявили, что закон об образовании нарушает права нацменьшинств в Украине.

Согласно приказу министра образования Украины по организации ВНО в 2018 году, опубликованном в базе документов на сайте Верховной Рады, перечень дисциплин, по которым ученики будут иметь возможность сдавать экзамены, состоит из 11 предметов. В этот список вошли украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий и французский языки. Русский язык в перечне отсутствует.

В 2017 году выпускники школ в Украине еще могли сдавать ВНО по русскому языку.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что будет принят законопроект, который должен установить баланс между государственным языком и принципом "клиент всегда прав".