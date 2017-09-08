Советник Гриневич: мы изменим школу до неузнаваемости

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Верховная Рада приняла закон "Об образовании", который даст старт образовательной реформе. За законопроект проголосовали 255 народных депутатов.

В то же время в сессионном зале были провалены практически все поправки, на которых настаивали народные депутаты. В частности, по финансированию профтехобразования из госбюджета, бесплатного обеспечения школьников пособиями, о религиозных школах, о бесплатном питании, о выделении государственных средств на повышение квалификации учителей и поправку об увольнении педагогов "за сепаратизм".

Как изменится система образования в Украине с принятием нового закона, спрогнозировала в эфире радиостанции Голос Столицы одна из разработчиков концепции "Новая школа", советник министра образования Украины Оксана Макаренко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Можете перерахувати основні пункти реформи? Наприклад, 12 років — загальне навчання в школі, три роки — бакалаврат. Які ще пункти ви вважаєте головними?

— Насправді, там не роками визначається ця реформа, а, навпаки, вона про те, щоби зміст освіти помінявся. Це ключове, що вона запускає. Тобто три ключових речі. Перше, це абсолютно новий зміст і результати навчання. Там прямо прописано в статті 12 ключові компетентності, які зараз будуть викладатися. Наприклад, вільне володіння державною мовою, здатність спілкуватися рідною у разі відмінності державної та іноземними мовами, математична компетентність, екологічна компетентність, інформаційно-комунікаційна компетентність, навчання впродовж життя, громадянські і соціальні компетентності, пов'язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробутом та здоровим способом життя, культурна компетентність, підприємницько-фінансова грамотність та інші компетентності, передбачені стандартами освіти. Спільними для цих всіх компетентностей є такі поняття: читання і розуміння, уміння висловити свою думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, вирішувати проблеми, здатність спілкуватися з іншими. Тобто всі ці навички і вміння, цінності, дуже затребувані зараз і на ринку праці, і ключове, що має запустити реформа, це, по-перше, кореляція з ринком праці, чого раніше не було, там буде створюватися агенція кваліфікацій, яка буде вивчати вимоги на ринку праці, і перетворювати їх в освітні стандарти.

Таким чином будуть визначати кількість місць щодо держзамовлення у вишах? Чи будуть змінюватися саме стандарти навчання за спеціальностями, які вже існують?

— Будуть змінюватися стандарти навчання за вже існуючими спеціальностям. І не тільки у вишах, а так само у школі. Бо школа ділиться на ступені. Буде молодша школа, це 1-4 класи, і вона буде якнайближче до дому дитини, бо це ключове: територіальна доступність. Друге, це гімназія — з 5 по 9 клас, там можуть бути опорні школи, до яких діти в селі мають доїжджати, але там буде зовсім інша якість і викладачів, і обладнання, і взагалі освітнього середовища. І третій ступінь ділиться на два. Воно буде після результатів ЗНО спрямовувати дитину або в ліцей, де можна підготуватися до вишу, або можна буде отримати професію поруч з загальною середньою освітою і вийти на ринок праці у 18 років вже підготовленим до вимог роботодавців. Але це не заперечує, що ви можете після цього продовжити навчання у виші, якщо буде на те бажання. Чому 12 років? Тому що такі результати навчання пов'язані вже не тільки з передачею знань: навчити писати, читати, рахувати, знати ключові формули з фізики, а і вміння діяти в критичних ситуаціях, вміння цінувати громадянські компетентності, це все потребує більше часу на навчання. Тому видовжується час на один рік в школі.

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Коли 12 років навчання будуть вводити?

— Реформа стартує з 2018-го року. Тобто в 2018-му році всі діти, які підуть в перший клас, потрапляють в нову українську школу. Відповідно, цей 12-тий рік навчання виникає аж десь 2029-2030 років. Тобто всі, хто пішли вже в школу і там навчаються, вони будуть навчатися 11 років. Очевидно, що методики викладання, самі зміни до змісту освіти, вони вже відбуваються. Ми запустили цього року сто пілотних шкіл, які випробовують новий державний стандарт для початкової школи. Дуже відкрито із залученням викладачів-практиків провели зміни до програм 5-9 класів. Зараз опрацьовують нову програму для 10-11 класу. Тобто частину змін ми можемо робити і без законодавчих змін. Це стосується внутрішньої роботи міністерства і експертного середовища.

Але закон дає дуже важливі речі, пов'язані з мотивацією вчителів, піднімається їхня зарплата, по-друге, там даються зовсім нові моделі підвищення кваліфікації вчителів. Скажімо, вчитель може вибирати, чи йому йти в державний заклад чи громадську організацію, тобто там є свобода вибору. І ті, хто пройдуть потім добровільну сертифікацію, отримують ще додатково 20% до зарплати. Там повністю змінюється система контролю, якщо раніше управління освіти самі забезпечували умови, самі контролювали і самі ж карали потім і директорів, і вчителів, то тепер у них такі повноваження забираються, створюється окрема державна агенція забезпечення якості освіти, завдання якої — вивчати і надавати рекомендації закладам, як покращити освіту. Директор буде обиратися на конкурсній основі, і він може потім підібрати колектив для себе або продовжити контракт з цими вчителями.

Зафіксовано, що три мінімальні зарплати педагог найменшої кваліфікації буде отримувати. Коли запроваджуються ці норми?

— Була тривала дискусія з цього приводу в ВРУ, ця норма була вписана при першому читанні, три мінімальні зарплати, відповідно, після опрацювання з Мінфіном і Кабміном, комітетом, було прийнято рішення і запропоновано правку про чотири прожиткових мінімуми, і це було цілком реально обраховано і гарантовано Мінфіном. Це трошки менше, ніж три мінімальні зарплати, і тепер, після того як депутати проголосували все ж таки три мінімальні зарплати, нова хвиля дискусій потрібна з Мінфіном, щоби визначитися в термінах реалістичних.

На реалізацію освітньої реформи з наступного року скільки коштів необхідно?

— Зараз формується бюджетна пропозиція до Кабміну, загалом гроші великі потрібні не на один рік. Тобто на 10 років там близько трьох мільярдів доларів потрібно. Але наступного року, наприклад, на перекваліфікацію педагогів потрібно близько 500 мільйонів гривень. 300 мільйонів потрібно на підручники, на утворення освітнього середовища. Тобто на нову українську школу десь 1,8 мільярда просили на наступний рік.

Який компроміс досягнуто у ВРУ щодо мови навчання?

— Мовна дискусія тривала цілий день, працювала робоча група, вони дійшли згоди і там досить велике формулювання, його можна почитати на сайті ВРУ. Але ключова зміна в тому, що мовою навчання визначається державна мова, але поруч з державною для нацменшин і корінних народів можна буде організувати навчання і їхньою рідною мовою. Але поруч з державною. Тобто йде рух, щоби розширити вивчення державної мови в наших закладах освіти.

Напомним, принятие закона об образовании — огромное достижение, поскольку он открывает путь для дальнейших позитивных изменений в реформе образования, считают советник министра образования Оксана Макаренко и директор школы №148 г. Киева Сергей Горбачев.

Также народный депутат Михаил Головко заявил, что чем больше эта ВР работает, тем больше вреда она приносит людям, а нардеп Остап Еднак считает, что положено начало осовремениванию системы образования.