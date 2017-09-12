Плевать на закон? Сражение одной маленькой школы с чиновниками

Руслан Мороз

Сергей Форест, Житомир – для РИА Новости Украина

Руководство Тетеревской объедиеннной территориальной громады (ОТГ) практически выставило школьников на улицу – на так называемый индивидуальный план, игнорируя постановление суда, который приостановил процесс закрытия школы. К такому выводу пришли журналисты, проводившие расследования, опубликованные на страницах газеты "Субота" и издания "Житомир онлайн".

Теперь же группа журналистов выехала с редакционным заданием разобраться в сложной ситуации и нарастающем скандале, разгоревшемся в школе 1-2 уровня села Корчак.

Возле ворот достаточно современного школьного здания нас ждали больше десятка взволнованных родителей, которые не находили слов от возмущения. Одна из женщин, мать троих детей, практически плача, рассказала журналистам о трагизме ситуации, о систематическом их запугивании. Руководство фактически заставило многих родителей перевестись в близлежащую школу – в соседнем селе.

"А это волнение, переживание и дополнительные расходы. Столовая не работает, учебники не выдали, многих школьных дисциплин вообще нет в расписании, например, английского, нарушаются Конституционные права. Мы не хотим никакой частной католической школы", – рассказала женщина.

После беседы с родителями мы зашли в школу. Первое впечатление – положительное: большой спортзал оборудован по всем стандартам, шведская стенка, баскетбольные кольца, тепло и уютно.

Руслан Мороз Школа 1-2 уровня села Корчак

"И зачем эту школу закрывать", — подумал я про себя.

В зал зашла исполняющая обязанности директора, родители сходу начали засыпать ее вопросами. В кабинете Ольга Ярошовец, и.о, показала нам папку и объяснила, что это учебный план, приказ министра – графика занятий не было.

Учительница начальных классов сказала, что пока мы ждем решения суда – 18 сентября, не нужно было менять учебный план, так как у нас есть решение суда о приостановлении ликвидации школы.

"Считаю, что школу нужно сберечь", – резюмировала она.

Чувствовалось, что учителя в беседе с нами не хотят рассказывать всей правды, видимо, боясь увольнения. А уже когда мы собирались уходить, в школе высадился «десант»: руководство Тетеревской ОТГ во главе с Валентиной Ильницкой, которая раньше клялась людям сберечь школу. И жители ее выбрали – поверили.

Первым делом Ильницкая набросилась на журналистов – с нами были коллеги с телеканала СК1. Заявила, что мы срываем учебный процесс. А на наши вопросы вместе Ильницкая вместе с ее замом Веселовским отвечали уклончиво.

Также приехала полиция – по заявлению Ильницкой: чтобы приструнить либо запугать журналистов.

Но что очень важно: в Житомирском райсовете недоумевают: "Есть постановление Кабмина, согласно которому нельзя закрывать начальные школы, поскольку доставлять детей в другие непросто".

Руслан Мороз Приказ Минобразования

Напрашивается вопрос: если есть постановление суда, которое чиновники обязаны исполнять, выходит, на территории Тетеревской ОТГ законы Украины не действуют?!

Напоминаем руководству Тетеровского ОТГ и другим фигурантам дела, что за происходящее придется отвечать.

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Самое удивительное, что зарвавшиеся чинуши, несмотря на слезы родителей и детей, продолжают издеваться над жителями сел Корчак, Катериновка и Перлявка.