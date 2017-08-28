Жданов: оружие США и Украины - это как Mercedes и "Жигули"

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Не прекращающиеся на протяжении трех последних лет разговоры о поставках в Украину летального оружия из США в последнее время обретают вполне реальные очертания.

После встречи с украинским президентом Петром Порошенко, Глава Пентагона Мэттис заявил, что его ведомство намерено укреплять отношения с Киевом, а США обязуются и дальше предоставлять Киеву помощь по защите "страны и народа Украины".

В свою очередь, глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что Украине необходимы поставки летального оружия для того, чтобы "остановить агрессию".

"Предоставление оружия (летального — Ред.) изучается, потому что Украина просила об этом. Нам не хватает оружия для того, чтобы компенсировать то количество танков и бронированных машин, которые Россия поставляла и продолжает запихать на территорию нашей страны. Именно для этого мы просим дать нам возможность остановить агрессию. Я знаю нервную реакцию РФ на это, но мы исходим из того, что каждое государство, включая Украину, имеет право охранять себя и имеет право на то оружие, которое необходимо", — сказал Пристайко, отвечая на вопрос, насколько вероятным является получение Киевом летального оружия.

Объясните простым языком, на конкретных примерах, в чем основные отличия летального оружия от не летального?

— В принципе, объяснение довольно простое — летальное оружие от не летального отличается тем, что, например, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы не убивает, а, скажем, автоматы М-16 или противотанковый ракетный комплект "Джавелин" приводят к летальным случаям.

Имеются ли в Украине проблемы с летальным оружием, если власть так настойчиво просит его у Соединенных Штатов?

— На мой взгляд, это больше политические игры, чем реальная военная целесообразность. Дело в том, что на сегодняшний день боевые потенциалы вооруженных сил Украины и РФ находятся фактически на одном уровне. У нас примерно одинаковые образцы вооружения, разная только степень модернизации. Ничего принципиально нового нет ни у тех, ни у других. Кроме того, никто не отменял рынка вооружений — он работает и там продается абсолютно любое оружие, вплоть до ракетных комплексов безъядерного снаряжения. Никто нам не запрещал за средства военно-технической помощи, которые выделяет США купить на международном рынке вооружение для ВСУ. Конечно, с современным высоко-технологичным оружием воевать намного легче, потери будут намного меньше, а эффективность будет намного выше.

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В чем заключаются принципиальные отличия украинского вооружения от американского?

— Если сравнивать украинское оружие и американское, то это примерно то же самое, что "Жигули" и Mercedes. Например, в нашем ПТРК "Стугна" управление ракетой осуществляется по лазерному лучу между комплексом и самой ракетой. Оператор должен постоянно держать перекрестие прицела на цели. Если цель задымлена, заехала за препятствие или оно возникло между ракетой и пусковой установкой, то ракета улетает в никуда. Она сразу сходит с траектории и идет на самоликвидацию. Кроме того, ракета куда летит, туда и бьет — просто в лоб. Тот же "Джавелин" пятого поколения работает по принципу "пустил и забыл", все происходит автоматически, а оператор может заряжать новую ракету и искать цель. В отличии от нашей "Стугны" ракета выпущенная из "Джавелин" бьет в верхнюю полусферу, самое незащищенное место у любого бронеобъекта. При этом для ракеты нет разницы, подвижна цель или нет — она видит объект по тепловому излучению и отражению металла.

Какое конкретно оружие просит Украина у Соединенных Штатов?

— По большому, счету сегодня Украине было бы неплохо заняться составлением программы перевооружения армии на государственном уровне. Если мы определяем приоритеты НАТО, то надо соответствовать НАТОвскому калибру и стандарту. На сегодняшний день было бы эффективно получить то, что обещают американцы — экипировку для наших войск, ПТРК современного поколения. В первую очередь, нужны средства связи, которые работают в условиях радиоэлектронной борьбы и которые нельзя взломать и прослушать. Также необходимы автоматизированные системы управления, комплексы подготовки и ведения огня артиллерией, разведовательные комплексы. О чем говорить, если у нас третий год подряд в оборонный заказ не попадают "беспилотники", хотя на сегодня это очень перспективный вид отрасли и эффективное средство разведки.

США бесплатно предоставляет оружие?

— Фактически, да. Штаты выделяют Украине денежную помощь — например, в этом году 350 миллионов долларов. В рамках этой помощи они предоставляют нам вооружение или военно-техническое имущество. Если один "Джавелин" стоит 20 тысяч долларов, то на триста миллионов их можно купить достаточно. Естественно, это можно дифференцировать по видам экипировки, по типам вооружения. Возможно, взять американские танковые пулеметы или гранатометы. За 350 миллионов долларов можно было бы построить новый современный патронный завод под НАТОвский калибр.

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Как думаете, закончатся конкретными действиями все разговоры о поставках в Украину летального оружия?

— К сожалению, сначала наши политики превратили эту тему в политический пиар. А теперь Соединенные Штаты используют это как рычаг шантажа и давления на Российскую Федерацию. В плане того, что если РФ принимает условия США, то Украине не дадут оружия и мы останемся с носом. Если же Россия откажется идти на уступки, то летальное оружие поступит. Но даже если "гиганты" договорятся, то это не станет для Украины какой-то трагедией. На сегодняшний день мы в состоянии держать оборону и не нести каких-то сумасшедших потерь. Как показало лето 2016-го года после того как украинская сторона отвечает артиллерией, как минимум, несколько дней тишины.