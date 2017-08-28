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    Точка зрения

    Визит Мэттиса в Украину: что важно знать

    Тема:

    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе (73)

    (обновлено: )30141
    Итоги визита в Киев главы Пентагона Мэттиса для Украины не утешительны. Трамп старается показать для вида, что интересы Киева якобы учтены, но на самом деле президент США Дональд Тамм ведет свою игру, считает политолог Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина

    Нынешний визит проходил на фоне все чаще появляющихся в США рассуждений о том, следует ли поставлять Киеву летальное оружие.

    Одним из активных сторонников этой идеи является сенатор Джон Маккейн. В частности, он призывал президента Дональда Трампа воспользоваться предоставленными ему по закону полномочиями и начать поставки Украине оборонительного летального оружия.

    Глава Пентагона Джеймс Мэттис
    пресс-служба президента Украины
    Мэттис в Киеве: разговор с Порошенко шел о поставках летального оружия

    После встречи с украинским президентом Петром Порошенко, Глава Пентагона Мэттис заявил, что его ведомство намерено укреплять отношения с Киевом, а США обязуются и дальше предоставлять Киеву помощь по защите "страны и народа Украины".

    "Мы имеем намерение укреплять отношения между нашими странами. Я прибыл сюда, чтобы лучше понять ситуацию, с которой сталкиваются ваши бойцы на передовой (в Донбассе — Ред.). Союзники США будут и дальше осуществлять давление на Россию для того, чтобы принудить ее к уважению минских соглашений, пока Россия не пойдет надлежащим путем", — сказал Мэттис в четверг на брифинге в Киеве по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко. Он также заявил, что США никогда не признают вхождение Крыма в состав РФ.

    "Итак, в чем был смысл визита в Киев главы Пентагона Мэттиса? Первое: Трамп показал американскому обществу и критикам из Демократической/Республиканской партий, что якобы не собирается "сдавать" Украину в рамках "Большой сделки". И Киев останется в сфере интересов Вашингтона. Второе: традиционно перед или после принятия какого-то важного решения по Украине в рамках "Большой сделки", Трамп старается показать для виду, что интересы Киева якобы учтены. Так, перед встречей Трампа-Путина в Гамбурге в Вашингтон позвали Порошенко. После принятых там решений — в Киев заехал Тиллерсон. А теперь, после важных переговоров Волкера-Суркова — визит Мэттиса. Третье: Трамп старается простимулировать Путина скорее выполнять "Большую сделку" и принять свои условия. Мол, из последних сил сдерживаю таких "ястребов" в своем окружении, как Мэттис, которые против "сделки". А они так и рвутся приехать в Киев и все испортить.Четвертое: Трамп устами Мэттиса послал Путину важный сигнал — он не собирается пока поставлять или продавать Киеву летальное оружие. А значит — выполняет свою часть "Большой сделки", — пишет на своей странице в соцсети Дмитрий Крннейчук.

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    Следовательно, делает выводы политолог, Путин спокойно может пояснять своему электорату, что США не дают Украине оружие, поэтому — можно еще договариваться с американцами. Однако опять же Трамп намекает, что время на исходе. И вот тот же Мэттис с демократами давят на него: мол, оружие Украине надо дать. А это сорвет "сделку", подчеркивает Дмитрий Корнейчук.

    Скриншот с сайта Facebook

    "Резюмируем. Между Трампом и Путином продолжаются торги в рамках "Большой сделки". Хотя все механизмы по "перезапуску" Минских соглашений и согласованы. О чем идут торги? Похоже, США хотят в пакет договоренностей добавить влияние России на КНДР и Иран в нужном США русле. Вопрос только в том, что от Путина слишком много хотят в обмен на Украину. И как бы в итоге он не решил, что выгоднее просто сделать на Донбассе "Приднестровье-2" — и "Большую сделку" отменить. Или, поняв, что Путин не отступает, Трамп умерит аппетиты и "сделка" пойдет в первоначальном формате Украина-Сирия. И "Минск" запустят…", — отмечает Дмитрий Корнейчук.

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