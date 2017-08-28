Визит Мэттиса в Украину: что важно знать

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Нынешний визит проходил на фоне все чаще появляющихся в США рассуждений о том, следует ли поставлять Киеву летальное оружие.

Одним из активных сторонников этой идеи является сенатор Джон Маккейн. В частности, он призывал президента Дональда Трампа воспользоваться предоставленными ему по закону полномочиями и начать поставки Украине оборонительного летального оружия.

После встречи с украинским президентом Петром Порошенко, Глава Пентагона Мэттис заявил, что его ведомство намерено укреплять отношения с Киевом, а США обязуются и дальше предоставлять Киеву помощь по защите "страны и народа Украины".

"Мы имеем намерение укреплять отношения между нашими странами. Я прибыл сюда, чтобы лучше понять ситуацию, с которой сталкиваются ваши бойцы на передовой (в Донбассе — Ред.). Союзники США будут и дальше осуществлять давление на Россию для того, чтобы принудить ее к уважению минских соглашений, пока Россия не пойдет надлежащим путем", — сказал Мэттис в четверг на брифинге в Киеве по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко. Он также заявил, что США никогда не признают вхождение Крыма в состав РФ.

"Итак, в чем был смысл визита в Киев главы Пентагона Мэттиса? Первое: Трамп показал американскому обществу и критикам из Демократической/Республиканской партий, что якобы не собирается "сдавать" Украину в рамках "Большой сделки". И Киев останется в сфере интересов Вашингтона. Второе: традиционно перед или после принятия какого-то важного решения по Украине в рамках "Большой сделки", Трамп старается показать для виду, что интересы Киева якобы учтены. Так, перед встречей Трампа-Путина в Гамбурге в Вашингтон позвали Порошенко. После принятых там решений — в Киев заехал Тиллерсон. А теперь, после важных переговоров Волкера-Суркова — визит Мэттиса. Третье: Трамп старается простимулировать Путина скорее выполнять "Большую сделку" и принять свои условия. Мол, из последних сил сдерживаю таких "ястребов" в своем окружении, как Мэттис, которые против "сделки". А они так и рвутся приехать в Киев и все испортить.Четвертое: Трамп устами Мэттиса послал Путину важный сигнал — он не собирается пока поставлять или продавать Киеву летальное оружие. А значит — выполняет свою часть "Большой сделки", — пишет на своей странице в соцсети Дмитрий Крннейчук.

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Следовательно, делает выводы политолог, Путин спокойно может пояснять своему электорату, что США не дают Украине оружие, поэтому — можно еще договариваться с американцами. Однако опять же Трамп намекает, что время на исходе. И вот тот же Мэттис с демократами давят на него: мол, оружие Украине надо дать. А это сорвет "сделку", подчеркивает Дмитрий Корнейчук.

Скриншот с сайта Facebook

"Резюмируем. Между Трампом и Путином продолжаются торги в рамках "Большой сделки". Хотя все механизмы по "перезапуску" Минских соглашений и согласованы. О чем идут торги? Похоже, США хотят в пакет договоренностей добавить влияние России на КНДР и Иран в нужном США русле. Вопрос только в том, что от Путина слишком много хотят в обмен на Украину. И как бы в итоге он не решил, что выгоднее просто сделать на Донбассе "Приднестровье-2" — и "Большую сделку" отменить. Или, поняв, что Путин не отступает, Трамп умерит аппетиты и "сделка" пойдет в первоначальном формате Украина-Сирия. И "Минск" запустят…", — отмечает Дмитрий Корнейчук.