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    9 мая власть выступила за "правых" и проиграла - Бортник

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    Мероприятия в честь 9 мая в Украине (24)

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    По мнению политического эксперта Руслана Бортника, День победы стал очередным свидетельством раскола между властью, навязывающей сомнительные мифологемы и обществом, которое в своем большинстве считает 9-е мая своим праздником.
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    День Победы в Украине ознаменовался небывалой активностью сотен тысяч людей, которые приняли участие в праздничных мероприятиях. В то же время, не обошлось без столкновений, спровоцированных, в основном, "правыми" радикалами. 

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    По мнению политолога, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, День победы в Украине получился неспокойным исключительно по вине действующей власти.

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    "Дня памяти и примирения в Украине не получилось. Мы видим конкуренцию идеологических подходов, где государство так и не став третейским судьей, выступило на стороне "правого" крыла. Тем не менее, власть проиграла. Даже при огромном информационном и правовом давлениях люди вышли на мероприятия, часто абсолютно неорганизованно и массово. Естественно, это вызвало агрессивную и даже истерическую реакцию власти. В свое время Арсений Яценюк обвинял пенсионеров в том, что они являются "пятой колонной" Кремля, сегодня власти обвиняют в этом митингующих на Дне Победы", — говорит политолог.

    По его словам, бросался в глаза и контраст между Днем памяти и примирения и Днем победы.

    "Особенно ярко получила власть по носу на фоне очень малочисленных официальных мероприятий 8-го мая, в День примирения. В итоге, в День победы мы снова увидели линию раскола между властью, навязывающей сомнительные мифологемы и обществом, которое в своем большинстве считает праздником именно 9-е мая. Кроме того, стал очевидным определенный элемент разложения власти, в частности, на примере работы полиции. Если в Киеве или Черновцах правоохранители сработали хорошо и профессионально, то в Запорожье, Харькове, Днепре полиция стала заложником политических разборок", — отметил Бортник.

    В частности, политолог прокомментировал скандальные заявления мэра Днепра Бориса Филатова, заявившего, что после Дня победы город прекращает финансирование организации ветеранов.

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    "Самолично Филатов никак не может это все решить. Во первых, этим занимается весь городской совет, а во-вторых, такое решение не должно противоречить закону о ветеранах и их социальной защите. Громкие заявления Филатова — заигрывание с радикалами, а также попытка снять с себя ответственность за то противостояние, которое произошло в Днепре", - считает Бортник.

    В целом же, по его словам, власти нужно не примирение, а подавление любой позиции инакомыслящих. 

    "Примирение и взаимная терпимость возможны, но власть делает слишком много для того, чтобы этого не произошло. Слабая и не столь агрессивная реакция власти 9-го мая была слабой и не столь агрессивной только потому что она не хотела испортить картинку Евровидения в Киеве. Запретить праздничные мероприятия политики не могли, но сложилось впечатление, что власть часто действовала руками "правых" радикалов. В любом случае, заявление "Amnesty International” о незаконности преследования людей за советскую символику еще раз подчеркнуло, что примирения не получается именно из-за позиции власти, которая хочет подавления любой иной позиции", — подытожил Бортнк.

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