9 мая власть выступила за "правых" и проиграла - Бортник

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

День Победы в Украине ознаменовался небывалой активностью сотен тысяч людей, которые приняли участие в праздничных мероприятиях. В то же время, не обошлось без столкновений, спровоцированных, в основном, "правыми" радикалами.

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По мнению политолога, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, День победы в Украине получился неспокойным исключительно по вине действующей власти.

"Дня памяти и примирения в Украине не получилось. Мы видим конкуренцию идеологических подходов, где государство так и не став третейским судьей, выступило на стороне "правого" крыла. Тем не менее, власть проиграла. Даже при огромном информационном и правовом давлениях люди вышли на мероприятия, часто абсолютно неорганизованно и массово. Естественно, это вызвало агрессивную и даже истерическую реакцию власти. В свое время Арсений Яценюк обвинял пенсионеров в том, что они являются "пятой колонной" Кремля, сегодня власти обвиняют в этом митингующих на Дне Победы", — говорит политолог.

По его словам, бросался в глаза и контраст между Днем памяти и примирения и Днем победы.

"Особенно ярко получила власть по носу на фоне очень малочисленных официальных мероприятий 8-го мая, в День примирения. В итоге, в День победы мы снова увидели линию раскола между властью, навязывающей сомнительные мифологемы и обществом, которое в своем большинстве считает праздником именно 9-е мая. Кроме того, стал очевидным определенный элемент разложения власти, в частности, на примере работы полиции. Если в Киеве или Черновцах правоохранители сработали хорошо и профессионально, то в Запорожье, Харькове, Днепре полиция стала заложником политических разборок", — отметил Бортник.

В частности, политолог прокомментировал скандальные заявления мэра Днепра Бориса Филатова, заявившего, что после Дня победы город прекращает финансирование организации ветеранов.

"Самолично Филатов никак не может это все решить. Во первых, этим занимается весь городской совет, а во-вторых, такое решение не должно противоречить закону о ветеранах и их социальной защите. Громкие заявления Филатова — заигрывание с радикалами, а также попытка снять с себя ответственность за то противостояние, которое произошло в Днепре", - считает Бортник.

В целом же, по его словам, власти нужно не примирение, а подавление любой позиции инакомыслящих.

"Примирение и взаимная терпимость возможны, но власть делает слишком много для того, чтобы этого не произошло. Слабая и не столь агрессивная реакция власти 9-го мая была слабой и не столь агрессивной только потому что она не хотела испортить картинку Евровидения в Киеве. Запретить праздничные мероприятия политики не могли, но сложилось впечатление, что власть часто действовала руками "правых" радикалов. В любом случае, заявление "Amnesty International” о незаконности преследования людей за советскую символику еще раз подчеркнуло, что примирения не получается именно из-за позиции власти, которая хочет подавления любой иной позиции", — подытожил Бортнк.