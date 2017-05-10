Волошин: …и тут нацики поняли, что кричалки не спасают

РИА Новости Украина

В Днепре 9 мая возле памятника Славы произошла потасовка из-за коммунистической символики. По информации издания "Информатор", потасовка возникла из-за того, что ветераны АТО потребовали у участников колонны, идущей к мемориалу Славы, убрать флаги с коммунистической символикой.

В результате массовых столкновений пострадали как минимум двадцать участников АТО. Двоих в критическом состоянии госпитализировали, сообщил свидетель инцидента Тим Желдак на своей странице в Facebook.

Как сообщила позднее пресс-служба ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, в результате столкновений в Днепре задержаны 15 человек, пострадали 8 участников акций и 6 полицейских.

Свое мнение о том, как в Днепре отметили День Победы, на собственной странице в Facebook выразил политический эксперт, экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин.

"В Днепропетровске на празднование Дня Победы пришла едва ли не половина города. Причём большинство абсолютно без всякой организации. Просто пришли семьями с цветами. Очень много молодёжи. Для людей это красная линия, за которую отступать некуда.

Нацики-провокаторы были в подавляющем меньшинстве. Огрызались как шакалы. Но вообще грустно, какой градус взаимной ненависти между украинцами. Какая пропасть непонимания. День Победы приходится отмечать при усиленном дежурстве полиции. Правые свои факельные шествия проводят легче. Что-то с европейскими ценностями у причисляющих себя к "проснувшейся нации" не так.

И наконец-то профессионально работают правоохранители. Нацики вдруг поняли, что патриотические кричалки больше не спасают от полицейской дубинки по голове при попытках проявлять агрессию.

С Днём Победы! Они не пройдут!" — написал Волошин.

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