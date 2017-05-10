Что будет с Порошенко после встречи Тиллерсона с Лавровым? Опрос экспертов

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Вопрос кризиса в Донбассе и Украины в целом будет решаться на высшем политическом уровне. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились 10 мая обсудить в Вашингтоне Украину и Сирию, а также "ключевые международные проблемы и актуальные вопросы двусторонних отношений".

На встрече Тиллерсон и Лавров наверняка обсудят необходимость остановить насилие в Донбассе и решить конфликт путем полного выполнения минских соглашений.

Также сообщается, что Лавров может встретиться в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил Газете.ru, что встреча Лаврова с Трампом "станет продолжением телефонного разговора президентов США и России": на повестке будут вопросы, связанные с сотрудничеством по борьбе с терроризмом.

Запад готов давить на Порошенко?

По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, США все же намерены взять на себя обязательства "давить на Порошенко для выполнения "Минска".

"Судя по всему, во время встречи в США стороны уже готовы выработать конкретные шаги давления на Киев. Иначе бы Лавров не ехал. Плюс — Лавров сообщит Тиллерсону, как именно будет действовать Меркель в украинском вопросе. Кроме этого, поскольку Украина идет в обмен на Сирию, главы МИД согласуют план действий по Асаду. Вопрос только в том, что, наверное, это последний шанс для выполнения "Минска", — отметил эксперт.

Ограниченная власть США и Европы

Но есть ли у США, РФ, Германии и других "крупных игроков" мировой политики реальные рычаги, чтобы надавить на украинскую власть в плане реализации "минских соглашений"? И какие из них эти игроки могут использовать?

Политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что, поскольку Украиной управляют "панамские патриоты", уязвимым местом украинской власти могут стать оффшорные счета.

"Однако, все до определенной степени. Дело в том, что существует определенная мифология относительно того, насколько США могут влиять на принятие текущих решений. Но то, что Петр Алексеевич благополучно, уже больше полутора лет, водит за нос и европейцев, и американцев в части выполнения "Минска", показывает, что степень этого влияния не безгранична", — сообщил эксперт.

Но остается только догадываться, с помощью каких аргументов Порошенко будут принуждать к выполнению Минска, продолжил он: "но надежды на то, что им это удастся — у меня очень небольшие".

Золотарев также ответил, почему в этих переговорах вообще не участвует Порошенко — хотя бы в формате телефонного разговора.

"И надоел, и становится понятно, что Петр Алексеевич играет", — сказал политолог.

Впрочем, вывод он делает не самый утешительный для желающих мира в Донбассе: не факт, что "Тиллерсону, Лаврову, даже если будет привлечена канцлерин (Ангелы Меркель — Ред.), удастся все-таки принудить украинского президента к исполнению "Минска".

Зачем США Украина

Дмитрий Корнейчук также прокомментировал возможные рычаги давления на украинского президента.

"Вот мне говорят: мол, американцы могут легко надавить на Порошенко. Порыться в оффшорах и прочее. Во-первых, давайте вспомним времена Януковича. Сильно Запад мог на Федоровича надавить? До последнего за ним бегали. И если бы не заговор олигархов — никакого Майдана и переворота не было бы", — уверен эксперт.

Второй его тезис: а зачем США напрягаться, чтобы свалить власть Порошенко?

"Из-за того, что он делает с народом? Да им плевать. Из-за войны на Донбассе? Так американцам тоже плевать на эту войну. Воюйте себе. Только пока Донбасс интересен Путину и идет разменной монетой с Сирией, Вашингтон может напрячься и искать рычаги давления на Порошенко. Но тоже без фанатизма. И недолго. Вот такая вот печальная картина…", — написал аналитик.

Сигналы от Трампа

Предстоящую встречу Лаврова с Трампом Корнейчук считает "публичным сигналом о том, что кулуарные договоренности между Трампом и Путиным по сирийскому и украинскому вопросам (похоже, в пакете теперь и корейская тема) успешно продвигаются, утрясаются последние детали", и что скоро мы увидим начало их реализации.

"К слову, одновременно с визитом Лаврова, в США приезжает и украинский министр иностранных дел Климкин. И крайне симптоматично, что с посланником Порошенко не запланирована встреча ни у Тиллерсона, ни у Трампа. Тем самым Порошенко получил новый красноречивый сигнал от Вашингтона, что о нем там думают и насколько хотят вести с ним любые прямые переговоры. Не исключено, Тиллерсон может устроить и внеплановую встречу с Климкиным. Если будут ценные указания, которые надо будет передать по итогам встречи Трампа-Лаврова", — заявил эксперт.

Отдельно от отметил, что аккурат в канун визита Лаврова Трамп уволил главу ФБР Коми.

"Увольнение Коми — это очередной шаг Трампа для укрепления своей власти. Но, с другой стороны, он является и определенным реверансом в сторону демократов, которые также требовали "крови" Коми за предвыборный скандал с заявлениями Коми об использовании Клинтон частной почты в бытность госсекретарем", — добавил аналитик.

Но самое важное тут, считает он, в другом: Коми — "это один из символом антироссийских заявления среди американских чиновников".

"И его увольнение — это четкий сигнал Путину, что Трамп готов к частичному прекращению "холодной войны". Если, конечно, обе стороны смогут выполнить свои части "большой сделки", — резюмировал Дмитрий Корнейчук.

Третья встреча

Напомним, переговоры в столице США станут третьей встречей глав внешнеполитических ведомств РФ и США после того, как американским президентом стал Дональд Трамп.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что переговоры Лаврова и Тиллерсоан позволят реализовать поручения президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, которые на прошлой неделе провели свой третий телефонный разговор.