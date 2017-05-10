Золотарев: степень влияния Европы и США на Порошенко небезгранична

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Вопрос Украины и кризиса в Донбассе будет решаться на высшем политическом уровне. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД РФ Сергей Лавров в среду, 10 мая, будут обсуждать в Вашингтоне Украину и Сирию, а также "ключевые международные проблемы и актуальные вопросы двусторонних отношений".

Предполагается, что на встрече Тиллерсон и Лавров обсудят необходимость остановить насилие в Донбассе и разрешить конфликт путем полного выполнения минских соглашений.

Также сообщается, что Лавров может встретиться в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом.

Но есть ли у США, РФ, Германии и других "крупных игроков" мировой политики реальные рычаги, чтобы надавить на украинскую власть в плане реализации "минских соглашений"? И какие из них эти игроки могут использовать?

По мнению политолога, руководителя аналитического Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, поскольку Украиной управляют "панамские патриоты", безусловно, уязвимым местом нынешней украинской власти могут стать оффшорные счета.

"Однако, все до определенной степени. Дело в том, что существует определенная мифология относительно того, насколько США могут влиять на принятие текущих решений. Но то, что Петр Алексеевич благополучно, уже больше полутора лет, водит за нос и европейцев, и американцев в части выполнения "Минска", показывает, что степень этого влияния не безгранична", — сообщил эксперт.

Остается только догадываться, с помощью каких аргументов Порошенко будут принуждать к выполнению Минска, продолжил он, "но надежды на то, что им это удастся — у меня очень небольшие".

Золотарев также ответил на вопрос, почему в этих переговорах вообще не участвует украинский президент — хотя бы в формате телефонного разговора.

"И надоел, и становится понятно, что Петр Алексеевич играет", — сказал политолог.

В то же время эксперт отмечает, что не факт, что "Тиллерсону, Лаврову, даже если будет привлечена канцлерин (Ангелы Меркель - Ред.), удастся все-таки принудить украинского президента к исполнению "Минска".

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