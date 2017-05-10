Корнейчук: США и РФ выработают стратегию давления на Украину

РИА Новости Украина

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД РФ Сергей Лавров обсудят в Вашингтоне 10 мая Украину и Сирию, сообщил в заявлении Госдепартамент США.

"Госсекретарь Рекс Тиллерсон встретится с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Вашингтоне в среду, 10 мая, обсудит Украину, Сирию и двусторонние вопросы. По Украине стороны обсудят необходимость остановить насилие на востоке Украины и разрешить конфликт путем полной реализации минских соглашений. По Сирии госсекретарь намерен обсудить усилия по деэскалации насилия, предоставлению гуманитарного доступа сирийскому народу, а также предпосылки для политического урегулирования конфликта", — говорится в заявлении Госдепартамента.

Предстоящую встречу на своей странице в Facebook прокомментировал политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"Пока Порошенко кичится тем, что отобрал у страны День победы и перенес его с 9-го на 8 мая, "большие дяди" продолжают решать его судьбу.

Как сообщает сайт Госдепа, 10 мая в США состоится встреча Тиллерсона и Лаврова. Особо подчеркивается предмет разговора — выполнение Минских соглашений и сирийский вопрос.

Таким образом, мы видим, что США все же намерены взять на себя обязательства давить на Порошенко для выполнения "Минска". Ранее, во время визита в Сочи, свои обязательства подтвердила и Меркель.

Судя по всему, во время встречи в США стороны уже готовы выработать конкретные шаги давления на Киев. Иначе бы Лавров не ехал. Плюс — Лавров сообщит Тиллерсону, как именно будет действовать Меркель в украинском вопросе.

Кроме этого, поскольку Украина идет в обмен на Сирию, главы МИД согласуют план действий по Асаду.

Вопрос только в том, что, наверное, это последний шанс для выполнения "Минска".

Следим за ситуацией..", — написал Корнейчук.

Напомним, Тиллерсон не исключает, что визит Лаврова в Вашингтон может стать признаком улучшения отношений между странами. В понедельник журналисты поинтересовались у госсекретаря, может ли поездка Лаврова в Вашингтон быть признаком улучшения отношений между США и Россией.

"Посмотрим", — ответил Тиллерсон.

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