наверх
06.05.201704:26
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94- 0.02
  • USD26.49- 0.04
Рубрики
Ещё
    Общество

    США настаивают на создании в Украине антикоррупционного суда

    (обновлено: )2610
    По словам посла США, в Украине есть независимые и способные следователи, прокуроры, но для обеспечения результатов, которых хотят украинские граждане, необходима судебная система, которая также будет независимой.
    Посол США в Украине Мари Йованович
    пресс-служба Минобороны Украины

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. США уделяют особое внимание судебной реформе в Украине, отдельно выделяя создание антикоррупционного суда, заявила посол США в Украине Мари Йованович.

    Андрей Портнов
    УНИАН
    Реформа судебной системы это обернутая в пафос ложь – Портнов

    "Реформы в сфере правосудия критически важны. Важны прежде всего для украинцев, которые хотят, чтобы к ним справедливо относились в суде, и для иностранных инвесторов – в случае, если деловые споры дойдут до этого", — сказала американский дипломат в эфире Hromadske.ua.

    Читайте также — Пискун: антикоррупционные суды заполитизированы

    По ее словам, на сегодня в Украине есть независимые и способные следователи, прокуроры, но для обеспечения результатов, которых хотят украинские граждане, необходима судебная система, которая также будет независимой.

    На вопрос о том, насколько эффективна помощь США Украине, Мари Йованович подчеркнула, что во многих случаях американские программы помощи были очень полезными.

    "Например, в том, что касается реформ в антикоррупционной схеме. Собственно, мы помогли ввести электронную систему государственных закупок Prozorro. Мы помогли создать три новые независимые антикоррупционные институты: НАБУ, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Наша помощь заключалась в отборе людей, их проверке. Кроме того, мы помогали им с необходимыми тренировками", — заключила Йованович.

    Накануне президент США Дональд Трамп подписал государственный бюджет на 2017 финансовый год, который предполагает выделение Украине помощи в размере $560 млн. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Празднование Дня Победы. Архивное фото
    День Победы: в ожидании праздника и провокаций
    Евровидение-2017. Открытие Еврогородка на Крещатике в Киеве
    Без России: в Киеве стартовало Евровидение
    Актриса Екатерина Варнава
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Евгений Лосовский
    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка