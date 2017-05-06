США настаивают на создании в Украине антикоррупционного суда

пресс-служба Минобороны Украины

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. США уделяют особое внимание судебной реформе в Украине, отдельно выделяя создание антикоррупционного суда, заявила посол США в Украине Мари Йованович.

"Реформы в сфере правосудия критически важны. Важны прежде всего для украинцев, которые хотят, чтобы к ним справедливо относились в суде, и для иностранных инвесторов – в случае, если деловые споры дойдут до этого", — сказала американский дипломат в эфире Hromadske.ua.

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По ее словам, на сегодня в Украине есть независимые и способные следователи, прокуроры, но для обеспечения результатов, которых хотят украинские граждане, необходима судебная система, которая также будет независимой.

На вопрос о том, насколько эффективна помощь США Украине, Мари Йованович подчеркнула, что во многих случаях американские программы помощи были очень полезными.

"Например, в том, что касается реформ в антикоррупционной схеме. Собственно, мы помогли ввести электронную систему государственных закупок Prozorro. Мы помогли создать три новые независимые антикоррупционные институты: НАБУ, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Наша помощь заключалась в отборе людей, их проверке. Кроме того, мы помогали им с необходимыми тренировками", — заключила Йованович.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал государственный бюджет на 2017 финансовый год, который предполагает выделение Украине помощи в размере $560 млн.