Проект госбюджета США: Украине выделели $560 млн

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Сенат США большинством голосов утвердил консолидированный проект государственного бюджета на 2017 финансовый год (завершается 30 сентября) в размере $1,1 триллиона. Голосование состоялось в четверг, 4 мая.

"Законопроект поддержали 79 сенаторов, 18 выступили против. Палата представителей проголосовала документ накануне, поэтому для окончательного вступления в силу бюджета остается только президенту Трампу поставить свою подпись", — сообщает "Укринформ".

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Ожидается, что глава Белого дома подпишет документ в ближайшее время, поскольку в пятницу завершается срок разрешенного финансирования правительства, после которого может наступить правительственный "шатдаун".

Также отмечается, что в законе о бюджетных ассигнованиях США на 2017 год на программы помощи Украине планируется выделить не менее $560 млн. В частности, на военную помощь и политику безопасности Украине до конца бюджетного года (до 1 октября) США планируют выделить не менее $238 млн.

Ранее сообщалось, что нижняя палата конгресса США запретила Украине тратить выделяемые ей средства на поддержку нацбатальона "Азов".