наверх
11.03.201701:13
Курсы валют НБУ
  • EUR28.39- 0.12
  • USD26.91- 0.05
Рубрики
Ещё
    Общество

    Все судебные органы высказались против антикоррупционных судов - Вакаров

    (обновлено: )60
    Эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров в эфире "ГС" проанализировал, почему законопроект об Антикоррупционном суде был признан антиконституционным.
    Василий Вакаров
    Facebook Василия Вакарова

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Закон "Об антикоррупционных судах" — неконституционный, а его принятие парламентом — нецелесообразно. Такое консультативное заключение сделал Высший совет правосудия, рассмотрев соответствующий проект закона.

    Экс-генеральный прокурор Украины Святослав Пискун
    RIA News Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк
    Пискун: антикоррупционные суды заполитизированы

    Как известно, законопроект об Антикоррупционном суде зарегистрировали в Верховной Раде 1 февраля. По замыслу авторов документа, в суде должны работать 70 судей. Они будут предоставлять разрешения на прослушивание, арест и отстранение от работы топ-чиновников и служащих, а также выносить им приговоры. Также законопроект предлагает создать специальную палату из 30 судей в Верховном суде, как апелляционную инстанцию.

    Ситуацию с признанием законопроекта антиконституционным в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал юрист, эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров.

    "Это — прецедент, и хочу обратить внимание, что Высший совет правосудия высказал свои замечания, свое консультативное заключение, такие же выводы предоставили еще три институции — Высшая квалификационная комиссия судей, относительно процедуры добора судей, и Государственная судебная администрация по поводу материально-технического обеспечения, и Совет судей Украины, как независимый орган, который непосредственно занимается судебным самоуправлением. Т.е. у нас на сегодняшний день ситуация, что все судебные органы Украины, которые имеют функции, в соответствии с новым законом, высказались против создания антикоррупционных судов в Украине", — пояснил Вакаров.

    Ранее сообщалось, что МВФ продлит процедуру запуска антикоррупционных судов в Украине. 

     

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Александр Солонтай
    Языковая зачистка. Табу на русский
    Флаги Украины и Европейского Союза
    Блокада Донбасса: новый ультиматум власти
    Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)
    Зря болел. Арест и дело Насирова
    Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. Архивное фото
    Украина против России: суд в Гааге