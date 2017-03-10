Все судебные органы высказались против антикоррупционных судов - Вакаров

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Закон "Об антикоррупционных судах" — неконституционный, а его принятие парламентом — нецелесообразно. Такое консультативное заключение сделал Высший совет правосудия, рассмотрев соответствующий проект закона.

Как известно, законопроект об Антикоррупционном суде зарегистрировали в Верховной Раде 1 февраля. По замыслу авторов документа, в суде должны работать 70 судей. Они будут предоставлять разрешения на прослушивание, арест и отстранение от работы топ-чиновников и служащих, а также выносить им приговоры. Также законопроект предлагает создать специальную палату из 30 судей в Верховном суде, как апелляционную инстанцию.

Ситуацию с признанием законопроекта антиконституционным в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал юрист, эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров.

"Это — прецедент, и хочу обратить внимание, что Высший совет правосудия высказал свои замечания, свое консультативное заключение, такие же выводы предоставили еще три институции — Высшая квалификационная комиссия судей, относительно процедуры добора судей, и Государственная судебная администрация по поводу материально-технического обеспечения, и Совет судей Украины, как независимый орган, который непосредственно занимается судебным самоуправлением. Т.е. у нас на сегодняшний день ситуация, что все судебные органы Украины, которые имеют функции, в соответствии с новым законом, высказались против создания антикоррупционных судов в Украине", — пояснил Вакаров.

Ранее сообщалось, что МВФ продлит процедуру запуска антикоррупционных судов в Украине.