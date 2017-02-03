Пискун: антикоррупционные суды заполитизированы

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Антикоррупционные суды могут появиться в Украине. Об этом идет речь в проекте закона, который накануне зарегистрировали в ВР.

Этот документ разработали глава комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев, заместитель председателя парламента Оксана Сыроид, член "Батькивщины" Иван Курулько и депутаты от БПП Мустафа Найем, Сергей Лещенко и Светлана Залищук.

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Насколько необходимо стране создание таких судов, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал экс-генпрокурор, председатель Союза юристов Украины Святослав Пискун.

Поддерживаете ли вы инициативу создания отдельного антикоррупционного суда?

— Да. И ничего в этом плохого нет. Но с другой стороны, все должно быть увязано в общей системе правосудия, в государстве. И если создать антикоррупционный суд, то он по количеству судей будет намного меньше, чем все остальные суды общей юрисдикции. А значит, и влияние на конкретных 20, 30, 50 человек можно будет сфокусировать более активно, чем на остальные суды. Тогда никому не нужно будет думать, как подкупить судью, связанного с решениями вопросов о жилищных спорах или убийствах, или изнасилованиях — это уже будет не интересно. Все коррупционеры направят свои усилия на подкуп, знакомства, назначения судей антикоррупционного суда. Вот это единственное, что вызывает у меня сомнения по поводу того, будет ли этот суд объективным. Кто его будет формировать, кого туда будут брать, в каких условиях и каком режиме он будет работать? Если общая юрисдикция, никто не знает, кому попадет дело, там электронная система распределения дел. А теперь все будут знать точно, к кому попадет дело.

Тогда как можно было бы обезопасить эту систему?

— Нужно очень серьезно поработать над законом о создании антикоррупционного суда, чтобы судьи эти были максимально защищены от информации об их личной жизни, об их семьях, это целая система специальных способов и средств. То есть надо обеспечить их полную независимость. И самое главное в этом законе должно быть направлено не на само название, что антикоррупционный суд, а должна быть четко прописана полная процессуальная независимость судьи.

Комиссия должна состоять из девяти человек. Треть назначает президент, треть — ВР, еще треть — министр юстиции. При таком механизме удастся ли избежать политических влияний?

— То есть получается, что антикоррупционные суды будет выбирать, в принципе, ВР. Министра юстиции ведь выбирает парламент, он принадлежит большинству.

Он принадлежит одной политической силе.

— Большинство в ВР будет формировать антикоррупционный суд. Прекрасно, все отлично, все решили.

Среди требований к кандидатам в антикоррупционные судьи: украинское гражданство, возраст от 30 до 65 лет, юридическое образование, компетентность, добропорядочность, владение государственным языком и профессиональное соответствие. Это достаточные критерии?

— Надо убрать юридическое образование и гражданство Украины, и все будет шикарно.

А вы бы хотели попробовать стать судьей?

— Я сейчас возглавляю союз юристов Украины, у меня столько работы, что я даже не думаю об этом. Потому что это 70 тысяч юристов, сейчас большие проблемы в судах и в прокуратуре, людей увольняют, надо защищать их социальные права и интересы. Это что, независимый суд? Я считаю, что суд должны формировать судьи. Никакая конкурсная комиссия, никакие журналисты, никакие депутаты, никакие министерства юстиции, во всем мире суд формируют судьи. И специальная комиссия, состоящая из судей квалификационная. Не надо ничего выдумывать. Единственный вопрос, который мог остаться не заполитизированным, мы заполитизируем.

Как поясняют авторы этой идеи, старая судебная система себя не оправдывает, судьи коррумпированные, поддаются политическому влиянию, поэтому антикоррупционный суд должен избирать не высший совет правосудия, не высшая квалификационная комиссия судей, а именно отдельная комиссия.

— А почему не прямые выборы населения? Раз они идут по такому пути, что должна избирать общественность, давайте выбирать судей на выборах, как это было при СССР.

Ранее экс-судья Конституционного суда Виктор Шишкин в эфире "ГС" заявил, что не верит в судебную реформу действующих властей, а не судьи.