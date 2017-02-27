Глава ВСУ против создания антикоррупционного судебного органа

КИЕВ, 27 фев – РИА Новости Украина. Глава Верховного суда Украины Ярослав Романюк выступил против создания отдельного антикоррупционного суда в стране.

Ранее глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что ожидает создания на Украине до конца 2017 года специального суда, который будет рассматривать дела против коррупционеров. По его словам, начатая в стране судебная реформа будет длиться около пяти лет и до ее завершения ведомство не намерено передавать свои дела в старые коррумпированные суды, поскольку решения по ним могут быть необъективными. Группа депутатов Верховной рады в начале года зарегистрировала в парламенте закон о создании такого антикоррупционного суда.

"По нашему мнению, это лишнее звено (в судебной системе — ред.)", — заявил Романюк в понедельник на пресс-конференции.

По его словам, судебная система Украины должна быть максимально простой и понятной для граждан. Кроме того, она должна строиться по принципу административно-территориального деления.

Ранее Рада приняла изменения в конституцию страны в части судебной реформы. Судебная реформа предполагает создание Высшего совета правосудия (ВСП) и передачу ему полномочий Рады назначать судей на должности бессрочно. Эксперты Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) положительно оценили данный законопроект, отметив, что его принятие станет важным шагом на пути "создания независимой судебной системы в Украине".