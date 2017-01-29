Парубий: Рада на следующей сессии рассмотрит вопросы по судебной реформе

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий рассказал, рассмотрением каких вопросов займется парламент на новой сессии.

Об этом он сказал во время общения с журналистами после мероприятий ко Дню памяти героев Крут, информирует "112 Украина".

"Готовят повестку дня (депутаты, — ред.). Преимущественно будут те вопросы, которые мы не успели рассмотреть на предыдущей сессии. Это будет блок вопросов по экологии, местному самоуправлению, также само будет блок правовых вопросов, это Конституционный суд и ряд других вопросов, необходимых для судебной реформы, которая для нас крайне важна. Готовим повестку дня, но на согласительном совете мы будем ее согласовывать, в следующий четверг", — сказал Парубий.

Напомним, спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий объявил 20 января о закрытии пятой сессии парламента VIII созыва.