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    Политика

    Парубий: Рада на следующей сессии рассмотрит вопросы по судебной реформе

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    По словам спикера Рады, парламент рассмотрит те вопросы, которые не успел рассмотреть на предыдущей сессии. Среди прочего, как отметил Парубий, это будет блок вопросов по экологии, местному самоуправлению.
    Андрей Парубий
    RIA News Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий рассказал, рассмотрением каких вопросов займется парламент на новой сессии.

    Парубий подвел итоги работы пятой сессий Верховной Рады
    канал "112 Украина" в YouTube
    Парубий подвел итоги работы пятой сессии Верховной Рады

    Об этом он сказал во время общения с журналистами после мероприятий ко Дню памяти героев Крут, информирует "112 Украина".

    "Готовят повестку дня (депутаты, — ред.). Преимущественно будут те вопросы, которые мы не успели рассмотреть на предыдущей сессии. Это будет блок вопросов по экологии, местному самоуправлению, также само будет блок правовых вопросов, это Конституционный суд и ряд других вопросов, необходимых для судебной реформы, которая для нас крайне важна. Готовим повестку дня, но на согласительном совете мы будем ее согласовывать, в следующий четверг", — сказал Парубий.

    Напомним, спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий объявил 20 января о закрытии пятой сессии парламента VIII созыва.

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