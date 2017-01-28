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    Общество

    Парубий обратился к украинцам в честь Дня памяти Героев Крут

    (обновлено: )11207
    Спикер отметил, что своим мужеством герои Армии УНР подняли на борьбу последующие поколения и современных украинских воинов, которые в зоне АТО стоят сегодня на смерть за украинскую государственность.
    Андрей Парубий. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Спикер Верховной рады Андрей Парубий в субботу, 28 января, обратился к украинцам по поводу Дня памяти Героев Крут. Текст обращения появился на сайте Верховной Рады.

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    "С детства я восхищаюсь силой духа этих юношей. Они не боялись смерти. На глазах у врага, в последние минуты своей жизни спели украинский гимн – "Ще не вмерла Украина" — как символ несокрушимости нашей нации", — говорится в обращении Парубия.  

    Спикер отметил, что своим мужеством герои Армии УНР подняли на борьбу последующие поколения и современных украинских воинов, которые в зоне АТО стоят сегодня на смерть за украинскую государственность.

    Парубий призвал помнить и вспоминать в этот день не только Героев Крут и Бахмача, а и всех воинов, которые отдали свою жизнь за Украину.

    "Пусть их пример вдохновляет нас на неутомимую борьбу против врага за свободную и достойную жизнь нашего народа в своем независимом государстве", — призвал спикер Верховной рады.

    Напомним, бой под Крутами произошел 16 (29) января 1918 года на железнодорожной станции в районе села Круты (130 км к северо-востоку от Киева, 18 км восточнее Нежина) между отрядом советских войск под общим командованием М. А. Муравьёва и вооружёнными формированиями УНР, пытавшимися остановить их продвижение к Киеву.

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