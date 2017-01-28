Парубий обратился к украинцам в честь Дня памяти Героев Крут

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Спикер Верховной рады Андрей Парубий в субботу, 28 января, обратился к украинцам по поводу Дня памяти Героев Крут. Текст обращения появился на сайте Верховной Рады.

"С детства я восхищаюсь силой духа этих юношей. Они не боялись смерти. На глазах у врага, в последние минуты своей жизни спели украинский гимн – "Ще не вмерла Украина" — как символ несокрушимости нашей нации", — говорится в обращении Парубия.

Спикер отметил, что своим мужеством герои Армии УНР подняли на борьбу последующие поколения и современных украинских воинов, которые в зоне АТО стоят сегодня на смерть за украинскую государственность.

Парубий призвал помнить и вспоминать в этот день не только Героев Крут и Бахмача, а и всех воинов, которые отдали свою жизнь за Украину.

"Пусть их пример вдохновляет нас на неутомимую борьбу против врага за свободную и достойную жизнь нашего народа в своем независимом государстве", — призвал спикер Верховной рады.

Напомним, бой под Крутами произошел 16 (29) января 1918 года на железнодорожной станции в районе села Круты (130 км к северо-востоку от Киева, 18 км восточнее Нежина) между отрядом советских войск под общим командованием М. А. Муравьёва и вооружёнными формированиями УНР, пытавшимися остановить их продвижение к Киеву.