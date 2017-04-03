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    Реформа судебной системы это обернутая в пафос ложь – Портнов

    (обновлено: )12901
    Действия руководителей Украины – это обернутая в реформаторский пафос ложь, направленная на реализацию абсолютно обратных целей от тех, которые циничные преступники декларировали на Майдане, заявляет Андрей Портнов.
    Андрей Портнов
    УНИАН

    РИА Новости Украина

    В украинской судебной системе начинается новый скандал, отмечает на своей странице в Facebook экс-заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов.

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    "На днях отреформированная Президентом Украины Высшая квалификационная комиссия судей совершила ряд простых и примитивных манипуляций при отборе претендентов в новый Верховный суд.

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    Подчиняющаяся президентской администрации Комиссия внезапно допустила к следующему этапу конкурса тех, кто проиграл и выбыл в предыдущем, что создало предпосылки для массового обжалования конкурса и срыва всей так называемой судебной реформы.

    Я не хочу злорадствовать, но не могу в очередной раз не констатировать, что абсолютно каждое действие руководителей страны – это обёрнутая в реформаторский пафос ложь, направленная на реализацию абсолютно обратных целей от тех, которые циничные преступники декларировали на своём убогом Майдане", – написал Портнов.

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