Реформа судебной системы это обернутая в пафос ложь – Портнов

РИА Новости Украина

В украинской судебной системе начинается новый скандал, отмечает на своей странице в Facebook экс-заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов.

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" На днях отреформированная Президентом Украины Высшая квалификационная комиссия судей совершила ряд простых и примитивных манипуляций при отборе претендентов в новый Верховный суд. Фото из открытых источников Провести перепись населения в зоне АТО невозможно - Гладун

Подчиняющаяся президентской администрации Комиссия внезапно допустила к следующему этапу конкурса тех, кто проиграл и выбыл в предыдущем, что создало предпосылки для массового обжалования конкурса и срыва всей так называемой судебной реформы.

Я не хочу злорадствовать, но не могу в очередной раз не констатировать, что абсолютно каждое действие руководителей страны – это обёрнутая в реформаторский пафос ложь, направленная на реализацию абсолютно обратных целей от тех, которые циничные преступники декларировали на своём убогом Майдане", – написал Портнов.