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    Общество

    Суд в Крыму рассмотрит дело журналиста Семены

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    Журналист подчеркнул, что у него "не было ни малейшего намерения призывать к нарушению территориальной целостности России", в чем его обвиняют.
    Молоток
    RIA News Андрей Старостин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. В понедельник, 3 апреля, Железнодорожный районный суд Симферополя рассмотрит дело крымского журналиста, автора "Радио Свобода" Николая Семены.

    Шляпа с надписью Крым. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Крым - фантомная боль украинцев. Материал на основе опроса

    Защита ходатайствовала об обеспечении доступности и гласности судебного процесса, суд 20 марта перенес слушания на две недели. Перед началом слушаний Семена заявил журналистам, что не признает вины, сообщает "Радио Свобода".

    Также он отметил, что у него "не было ни малейшего намерения призывать к нарушению территориальной целостности России", в чем его обвиняют. По словам Семены, его материалы содержали "призыв не к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, поскольку ее нарушил сам Совет Федерации России, присоединив к себе территорию Крыма". 

    Дело в отношении Семены было возбуждено весной прошлого года. Сам журналист настаивает, что реализовывал свое право на свободу слова.

    Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в Крыму и призвало прекратить давление, в том числе и на Семену.

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