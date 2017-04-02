Ситуация с Крымом и Донбассом сорвала реализацию крупных проектов - "Нафтогаз"

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Ситуация с Крымом и Донбассом сделала невозможной реализацию нескольких инвестиционных проектов, которые финансировались на средства китайского кредита для НАК "Нафтогаз" на 3,6 млрд долларов, заявила в интервью ZN.UA председатель наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" глава офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив.

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По ее словам, в Украине ощущается нехватка интересных для частных инвесторов проектов с понятными сроками окупаемости.

Однако она отметила, что есть инвесторы, которые уже реализуют проекты в Украине, есть также часть крупных проектов, по которым еще не приняты решения.

"Например, есть китайский кредит "Нафтогазу" с 2012 г. на 3,6 млрд долл. Те проекты, которые должны были быть реализованы на эти деньги, на сегодняшний день невозможно реализовать из-за незаконной аннексии Крыма и АТО на Востоке страны", — подчеркнула она.

"Есть альтернативные проекты, предложенные "Нафтогазом", по которым правительство должно принять решение. Есть два проекта о строительстве ТЭЦ и проект по покупке бурового оборудования для "Укргаздобычи", — отметила она, уточнив, что решение по данным проектам должно принять именно правительство, поскольку кредит гарантирован государством.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина стала страной с нулевой инвестиционной надежностью, допуская блокировку работы в стране магазинов российских компаний, в Москве рассчитывают, что киевские власти оградят частную собственность зарубежных инвесторов от нападок.