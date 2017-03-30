ЕК не комментирует иск "Нафтогаз Украины" по газопроводу OPAL

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина, Александр Шишло. В Еврокомиссии не комментируют иск компании "Нафтогаз Украины" против решения высшего органа исполнительной власти Евросоюза по газопроводу OPAL.

Накануне НАК "Нафтогаз Украины" подала в Общий суд Европейского суда справедливости иск против Еврокомиссии с требованием отменить решение от 28 октября 2016 года, которое позволяет "Газпрому" значительно увеличить использование мощностей газопровода Opal и объемы прокачки газа по "Северному потоку".

"Мы не комментируем", — сказала РИА Новости, пожелавшая остаться неназванной представительница ЕК.

"Нафтогаз" аргументирует свой иск тем, что решение было принято за пределами полномочий комиссии. Кроме того, по мнению компании, оно противоречит директиве ЕС 2009/73 и не способствует усилению конкуренции, создает угрозы безопасности поставок на Украину и в другие восточноевропейские страны, а также эффективному функционированию внутреннего рынка ЕС и Энергетического сообщества, поскольку усиливает доминирование "Газпрома" и связанных с ним компаний", — сообщает компания.

Принятие указанного решения без консультаций с Украиной нарушает статью 274 соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также обязательства ЕС по договору к Энергетической хартии и по договору об основании Энергетического сообщества, уточняется в релизе.

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В декабре 2016 года компания PGNiG Supply&Trading (PGNiG ST) и Польша обратились в Общий суд с исками об отмене решения Еврокомиссии от 28 октября 2016 года. В конце февраля "Нафтогаз" обратился в суд с ходатайством о привлечении к делу, которое инициировала PGNiG ST, в качестве третьей стороны. Сейчас решение Еврокомиссии временно приостановлено в связанном процессе.