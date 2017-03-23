Банкротство "Нафтогаза" грозит жизнью без газа - Землянский

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

НАК "Нафтогаз Украины" обанкротится в случае проигрыша российскому "Газпрому" в Стокгольмском суде. Такое предположение сделал главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Если мы проиграем… хотя считаем, что вероятность этого достаточно низкая, государство не будет нести ответственности по обязательствам "Нафтогаза". "Нафтогаз" просто будет банкротом. Наши активы во время ликвидации будут распродавать, и кредиторы будут получать соответствующие деньги", — отметил Юрий Витренко.

При этом он подчеркнул, что газотранспортная система и специальные разрешения на добычу газа являются собственностью украинского государства, поэтому эти активы в случае проигрыша "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже не отойдут "Газпрому".

Почему в "Нафтогазе" заговорили о возможном банкротстве, в эфире радиостанции Голос Столицы объяснил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Напомните суть судебного спора между "Нафтогазом" и "Газпромом".

— Оспариваются оба контракта: контракт на поставку газа в Украину и контракт на транзит газа. В данном случае основные претензии идут по контракту на поставку газа. Они встречные, то есть суммы достаточно большие, они исчисляются десятками миллиардов долларов и беспрецедентны с точки зрения того, что он не урегулирован в досудебном порядке, не урегулирован досудебным путем. Соответственно, в случае проигрыша "Нафтогаз" действительно может оказаться банкротом, то есть несколько десятков миллиардов долларов придется выплатить кредиторам, не только "Газпрому", но и международным финансовым организациям, которые кредитуют НАК "Нафтогаз Украины".

То есть это неподъемная сумма для "Нафтогаза"?

— Да. Абсолютно, и, более того, об этом говорилось заранее. Такое впечатление, что НАК начал готовить общественное мнение, а вдруг мы проиграем, потому что если мы вспомним все заявления господина Витренко и господина Коболева относительно перспектив в Стокголомском арбитраже, там всегда звучал такой ура-патриотизм: мы победим и никаких вариантов, хотя это несколько самонадеянно подходить к таким вопросам вот в таком ключе. Давайте не забывать, что НАК "Нафтогаз" — не частная лавочка и не собственность господина Витренко вместе с господином Коболевым. НАК "Нафтогаз" на 100% принадлежит государству и управляет им Кабмин, то есть управляет акциями НАК "Нафтогаз Украины". И давайте не забывать, что не только подержанные автомобили или буровые установки находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины". В собственности НАК "Нафтогаз Украины" находится "Укргаздобыча". Несмотря на то, что она является отдельным юрлицом, она находится в корпоративном управлении. В собственности "Нафтогаза" находится газ в подземных хранилищах.

Если же мы говорим об "Укргаздобыче", то это газ, который добывается "Укргаздобычей", он тоже находится в собственности НАК "Нафтогаз Украины" и, более того, это лицензии на месторождения. Поэтому говорить о том, что государство не пострадает в данной ситуации, мягко говоря, самонадеянно по той простой причине, что под вопросом окажется не финансовое состояние НАК "Нафтогаз Украины", а под вопросом окажется газоснабжение населения Украины, поскольку "Укргаздобыча" является основным поставщиком, основным источником поставок газа для потребностей Украины.

В НАК заявили, что вероятность проигрыша НАК в арбитраже низкая, зачем тогда делать заявления о возможном банкротстве?

— Я думаю, что речь должна идти не о финансовых потерях, а речь должна идти об уголовном преследовании руководителей НАК "Нафтогаз Украины", которые за три года довели ситуацию, начиная от тарифной политики и заканчивая международными взаимоотношениями, в том числе и с "Газпромом". Мы выносим сейчас за скобки в целом взаимоотношения с РФ, потому что контракты действующие, контракты никто не отменял. Это и закупки газа. Мы же помним эти победные реляции о том, что мы больше года не закупаем российский газ, хотя он дешевле. Контракты не отменены. По сути дела, руководство НАК "Нафтогаза" наносит убытки государству, закупая газ дороже в Европе в угоде политической конъюнктуре. И вот сейчас оказалось, что мы можем и не выиграть. Извините меня, арбитражное разбирательство и предполагает, что решение вопроса остается на усмотрение арбитров, а никак не сторон, потому что стороны имели возможность переговорным путем найти какое-то компромиссное решение для того, чтобы не гадать — орел или решка, 50 на 50, победим, не победим, станем банкротами, не станем банкротами. То есть, по сути дела, пойдя на Стокгольмский арбитраж до конца, это своего рода шантаж, в том числе, и населения Украины, потому что если мы обанкротимся… извините, ребята, так получилось. Это совершенно не соответствует уровню ни госполитики, ни государственным чиновникам.

По вашему мнению, насколько возможен проигрыш в Стокгольмском арбитраже?

— В отличие от чиновников "Нафтогаза", я не берусь прогнозировать, потому что есть очень много нюансов в самих делах и, безусловно, аргументы сторон достаточно сильные – и российской стороны, и украинской стороны. Есть политические моменты в виде "харьковских соглашений", которые действовали с 2010 года до 2014 года, до аннексии Крыма, что само по себе как бы меняет статус контракта между хозяйствующими субъектами на межгосударственные договора. Никто из специалистов, реальных экспертов в газовой отрасли, международного права не возьмется прогнозировать, каким будет решение Стокгольмского арбитража.

Как проигрыш отразится на рядовых гражданах?

— Нам угрожает прекращение поставок газа, потому что газ окажется под арестом, и он будет реализовываться в пользу международных кредиторов – либо "Газпрома", либо международных финансовых институтов, и тогда ни о каких социальных ценах, ни о каких субсидиях речи быть не может, потому что газ будет продаваться исключительно по рыночной цене, рассчитанной на базе европейских цен либо на европейских ХАБах, либо на контрактах. В самой крайней ситуации — проблемы с газоснабжением либо же вариант второй – рост тарифов до уровня европейских, поскольку НАК "Нафтогаз" должен будет рассчитываться со своими кредиторами по уровню европейских цен.

Ранее сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире "ГС" заявил, что экономия, о которой объявил "Нафтогаз", весьма условная, поскольку на закупку газа в 2017 году придется потратить на 20% больше, чем в 2016 году.