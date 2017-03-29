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    "Нафтогаз" подал в суд на Еврокомиссию из-за решения по газопроводу Opal

    Тема:

    ЕС - Украина - РФ: снова газ (486)

    (обновлено: )93917
    "Нафтогаз" аргументирует свой иск тем, что решение ЕК было принято за пределами полномочий комиссии. Кроме того, по мнению компании, оно противоречит директиве ЕС 2009/73 и не способствует усилению конкуренции, создает угрозы безопасности поставок в Украину.
    Нафтогаз Украины
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. "Нафтогаз Украины" подал в Общий суд Европейского суда справедливости иск против Европейской комиссии с требованием отменить решение от 28 октября 2016 года, которое позволяет российскому "Газпрому" значительно увеличить использование мощностей газопровода Opal и объемы прокачки газа по "Северному потоку", говорится в пресс-релизе компании.

    Сотрудник Газпрома. Архивное фото
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк
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    "Нафтогаз" аргументирует свой иск тем, что решение было принято за пределами полномочий комиссии. Кроме того, по мнению компании, оно противоречит директиве ЕС 2009/73 и не способствует усилению конкуренции, создает угрозы безопасности поставок в Украину и в другие восточноевропейские страны, а также эффективному функционированию внутреннего рынка ЕС и Энергетического сообщества, поскольку усиливает доминирование "Газпрома" и связанных с ним компаний", — сообщает компания.

    Принятие указанного решения без консультаций с Украиной нарушает статью 274 соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также обязательства ЕС по договору к Энергетической хартии и по договору об основании Энергетического сообщества, уточняется в релизе.

    В декабре 2016 года компания PGNiG Supply&Trading (PGNiG ST) и Польша обратились в Общий суд с исками об отмене решения Еврокомиссии от 28 октября 2016 года. В конце февраля "Нафтогаз" обратился в суд с ходатайством о привлечении к делу, которое инициировала PGNiG ST, в качестве третьей стороны. Сейчас решение Еврокомиссии временно приостановлено в связанном процессе.

    Еврокомиссия в конце октября одобрила расширенный доступ "Газпрома" к газопроводу Opal. Соглашение, которое было рассмотрено ЕК, касалось только 80% от транзитных мощностей газопровода Opal в 32 миллиарда кубометров — 25,6 миллиарда кубометров, пояснял источник в ЕК. "Газпром" уже имеет доступ к 50% распределяемых мощностей газопровода, которые составляют 12,8 миллиарда кубометров газа. Сейчас ЕК решен вопрос о распределении еще 12,8 миллиарда кубометров газа в газопроводе Opal.

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