Ты где? А я на Мальте. Подробности шумной недели

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Обстрел консульства Польши

В ночь на среду, 29 марта, неизвестные из гранатомета выстрелили в помещение консульства Польши в Луцке. Инцидент вызвал шок в Польше, поскольку подобного в Украине еще не было. Обстрел консульства в Луцке квалифицировали как теракт. СБУ, как обычно, увидело в этом российский след.

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Обсуждая инцидент в Луцке, отмечает Николай Лаврентьев, пользователи польского сегмента интернета не понимают, почему властям в Украине и Польше проще обвинить РФ, чем искать реальных виновников преступления. "Обсуждая инцидент, поляки искренне недоумевают, почему вопреки заверениям украинской власти в искренней дружбе, соседи раз за разом демонстрируют, мягко говоря, неуважение. Но, судя по всему, гораздо больше людей в Польше возмутило то, к чему в Украине все давным-давно привыкли. Речь об отчаянных попытках отечественных политиков в любом преступлении вместо поиска реальных виновных видеть руку Кремля", — пишет Лаврентьев.

Суд по долгу Украины

В среду, 29 марта, суд Лондона одобрил ускоренное рассмотрение иска РФ к Украине по евробондам на 3 миллиарда долларов. При этом Украина, по мнению суда, уступила России в обоснованности своей позиции, пишут СМИ. Судья отверг все аргументы украинской стороны, в том числе снял с РФ обвинения в политическом давлении на Украину. Киев намерен оспаривать решение суда.

Экономический эксперт Андрей Блинов не исключает, что МВФ может потребовать от Украины погасить долг перед Россией по евробондам уже в следующем году. "Россия пусть и не самый важный, но тем не менее, один из главных акционеров Фонда. Главная роль МВФ, чтобы суверенные нации получали все причитающееся в международных отношениях, в первую очередь долги. МВФ и сам не любит, когда ему не платят долги, и очень не любит, когда остальным его членам долгов не возвращают. И Украина была вынуждена была признать под давлением МВФ, что это долг не частный, а долг суверенного характера. Соответственно, МВФ теоретически будет готов пересмотреть либо учесть в нынешней программе с МВФ необходимость возврата 3 миллиардов долларов", — прогнозирует эксперт.

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Скандал в НАПК

Вокруг сбоя работы реестра е-деклараций в Украине возник скандал, в котором активно поучаствовал и премьер Владимир Гройсман. Глава правительства вступил в публичную перепалку с главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Натальей Корчак, призвав сотрудников ведомства уволиться.

"Вопрос в другом. То, что началась подковерная борьба. И возникает вопрос: ведь как раз НАПК формировалось и с участием представителей того же "Народного фронта". Что сейчас происходит? Не могут поделить сферы влияния или не хотят упустить контроль над столь значимым ведомством? Но, так или иначе, налицо провал. Это провал, то, что происходило последние дни. Реально реестр не работал, хотя тут, безусловно, никто вину с Корчак не снимает. Поскольку времени было достаточно для того, чтобы привести и сайт, и сервера в то состояние, которое бы обеспечило бесперебойную работу реестра. Тем более, что за не подачу деклараций или несвоевременную – от 850 гривен штрафа и до 2 лет тюрьмы…. ", — считает политический эксперт, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Обыски в НБУ

В среду детективы НАБУ нагрянули в Нацбанк — провели обыски и выемку документу. Позже в НАБУ объяснили причину обысков — расследуются злоупотребления чиновниками Нацбанка. В эфире одного из телеканалов директор Нацагентства Артем Сытник заявил, что обыски в НБУ касаются руководства регулятора. "Я думаю, тут есть несколько нюансов. То, что тучи сгущаются над НБУ, это очевидно. То есть последние несколько месяцев мы уже слышим даже со стороны Валерии Гонтаревой заявления, что черные лебеди летают над Украиной и очень много проблем. При том она не отрицала, что она собирается уйти с должности главы НБУ, но она сказала, что только подберут такого технократа, я готова уйти. Накануне было от нее заявление о том, что ей угрожал некий олигарх. — Да, некий олигарх Х без имени. О чем это говорит? Это говорит о том, что, действительно, грядет глобальное изменение в руководстве НБУ…", — высказался политолог Алексей Якубин.

Иск Шокина

Экс-глава ГПУ Виктор Шокин подал иск в Высший админсуд с требованием признать незаконным его увольнение. Ответчиками в этом деле является президент Петр Порошенко и Верховная Рада. Судебное заседание назначено на 10 апреля.

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Комментируя возможность Шокина выграть суд, политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник напоминает, что отставка генпрокурора сопровождалась не одним нарушением законодательства Украины, и "кнопкодавство" депутатов – не самое интересное из них. "Есть еще и крайне резонансное, и недооценённое (антикоррупционными органами) заявления фигуранта "газового дела" нардепа Александра Онищенко о подкупе этих самых депутатов, которые никто не опроверг по сей день. Ведь, по словам Онищенко, украинский парламент не только за деньги назначил новым главой Генпрокуратуры Юрия Луценко, но таким же "нехитрым" способом снимал с должности его предшественника Виктора Шокина…", — отмечает Бортник.

Освобождение чиновника "Укрзализныци"

В понедельник, 27 марта, полиция сообщила об освобождении похищенного 8 месяцев назад начальника департамента энергоснабжения "Укрзализныци" Валерия Людмирского, за которого требовали выкуп в 10 млн евро. По словам главы МВД Арсена Авакова, по подозрению в участии в преступлении задержан гражданин РФ (дагестанец) и гражданин Украины. Валерий Людмирский стал первым чиновником, которого похитили ради выкупа. Как пишет Дарья Егорова, в последние несколько лет киднепинг стал одним из самых популярных видов заработка. "Преступный мир редко придумывает что-то новое, они старое ставят на новые рельсы. То, что участились преступления, совершаемые раньше, объяснимо тем, что возникли благоприятные условия. Ведь раньше боялись большого срока за бандитизм, за совершенное группой лиц, а сегодня всего этого не боятся. Более того, насколько я наслышан, появилось большое количество заказчиков, которым надо вернуть долг, а каким образом это будет сделано, их не интересует. Вот и похищают людей или же вымогают отдать деньги", — отмечает оперативный сотрудник милиции Андрей Кондрашов.

Эпопея с Евровидением

Большого шума наделала публикация 28 марта швейцарской газеты Blick, где приводился комментарий гендиректора Европейского вещательного союза, владеющего правами на конкурс Евровидение, Ингрид Делтенре. В статье от лица ее автора говорилось, что ЕВС может наложить санкции на Украину, если участнице от России – Юлии Самойловой – все же не разрешат спеть в Киеве.

Тем временем, Европейский вещательный союз пообещал проследить за тем, чтобы Россия приняла участие в Евровидении, пишут мировые СМИ. "Разумеется, в этом вопросе ЕВС должен соблюдать украинские законы, но мы с самого начала ясно дали понять, что мы ждем, чтобы все участники могли принять участие в конкурсе. Если же решение о запрете на въезд для российской участницы останется без изменений, ЕВС будет предпринимать попытки добиться, чтобы Россия приняла участие в шоу", — подчеркнул глава оргкомитета Евровидения Франк-Дитер Фрайлинг.

Запрет абортов

В понедельник, 27 марта, в Раде зарегистрировали проект закона, согласно которому проведение абортов станет возможно лишь по медицинским показаниям или в случае, если зачатие произошло в результате изнасилования. Его автором является народный депутат (фракция "Блок Петра Порошенко") Дмитрий Голубов, член парламентского Комитета по вопросам правовой политики и правосудия. Законопроект сразу вызвал немало неоднозначных отзывов. По мнению экс-министра по делам семьи и молодежи Юрия Павленко, запрет абортов при тотальном обнищании населения и боевых действиях на Донбассе приведет к огромным проблемам. "Сегодня на востоке Украины проходят боевые действия. Война, в свою очередь, несет в себе рост насилия, и давайте будем смотреть правде в глаза, изнасилований женщин. А это, в свою очередь, напрямую связано с нежелательными беременностями. Проблемы могут возникнуть и у тех, кто едва сводит концы с концами. Многие семьи оказываются не в состоянии обеспечить родившегося ребенка, а принятие закона увеличит количество детей-сирот. Даже сегодня когда аборты не запрещены, в Украине каждый третий ребенок рождается без юридического отца", — говорит Павленко.

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Трудовой кодекс

В Украине разгорелись горячие споры вокруг законодательства о труде. Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко сообщил на своей странице в Facebook, что Петр Порошенко не подпишет новый Трудовой кодекс, если в нем будут отсутствовать антидискриминационные нормы. По словам политического аналитика Дмитрия Корнейчука, украинская власть, как традиционный представитель крупного бизнеса, "не отказала себе в удовольствии "под шумок" использовать документ с пользой для себя и наполнить Трудовой кодекс нормами, ослабляющими в первую очередь влияние профсоюзов". "Сейчас же мы видим, что бизнес решил пойти в "последний и решительный бой", окончательно закрепляя уже официально "барщину" в трудовых отношениях с украинцами (увольнения одиноких матерей, увеличение малооплачиваемого испытательного срока, слежка за работниками, уведомление про увольнение за месяц). И нет ни одной политической силы, которая выступила бы реально против нового Трудового кодекса", — констатировал Корнейчук.

Поездка Порошенко на Мальту

29-30 марта президент Петр Порошенко посетил с рабочим визитом Мальту по приглашению президента Европейской народной партии Джозефа Доля. В рамках поездки Порошенко провел встречу с главой Европейского Совета Дональдом Туском, с премьером Венгрии Виктором Орбаном, а также канцлером Германии Ангелой Меркель. Политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков считает, что визит подготовили блестяще, но толку от этого мало. "Было и много премьеров, и много президентов, и президент Европарламента… Саакашвили тоже был в списке известных личностей – и с ним встретился президент. Но толку от этого никакого. Потому что выступление Порошенко написано грамотно с точки зрения субъекта, произносящего эти слова. Но нам это читать скучно, потому что мы не понимаем этих вещей, когда нам нужно искать деньги, чтобы платить за подключение газа, за трубу…Если говорить серьезно, не было никакого ни позитива, ни конструктива. Эта повестка дня и украинско-европейских отношений, и межрегиональных наших отношений, и отношений с Россией, она устарела по крайней мере на два года. Это осень 2014 года – тогда это можно было всерьез выражать. Тогда аудитория готова была это слушать", – высказался Рудяков.