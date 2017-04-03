Провести перепись населения в зоне АТО невозможно - Гладун

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РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

В Украине хотят провести перепись населения. В Кабмине 30 марта по этому поводу даже провели заседание.

Вице-премьер-министр Павел Розенко напомнил, что последняя перепись населения проводилась еще в 2001 году. При этом, по его словам, только перепись населения дает полную картину тех процессов, которые происходят в стране.

По мнению участников заседания, перепись должна быть проведена как можно быстрее.

Как быстро и каким образом можно провести перепись населения, в эфире радиостанции Голос Столицы объяснил заместитель директора института демографии и социологических исследований имени Птухи Александр Гладун.

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(текст публикуется на языке оригинала)

Чому так довго в Україні не проводили перепис населення? Розенко каже, що востаннє це відбувалося у 2001 році.

— За рекомендаціями ООН переписи повинні проводитися раз на 10 років, як мінімум, у роки, які закінчують на нуль, плюс-мінус один. І перший перепис у незалежній Україні і останній був у 2001 році. Наступний був спочатку призначений на 2011 рік, потім через брак фінансування був перенесений на 2013, потім на 2014. І от постановою Кабміну перепис був перенесений на 2020 рік. Але ви правильно сказали, що вчора була нарада у віце-прем'єра Павла Розенка, і там ставилося питання, щоб пришвидчити проведення перепису населення, і як одна з дат називався 2018 рік.

Як цей процес проводиться? Хто буде проводити?

— Перепис населення проводить Державна служба статистики. Це великий комплекс організаційних робіт і наукових робіт, будь-яких робіт. Тому що проведення перепису населення має декілька етапів. Перший — це підготовчий етап, коли територія країни розподіляється на певні ділянки до приблизно однакової чисельності, кількості населення, що на них проживала. Кожну ділянку повинен обслуговувати певний інтерв'юер чи обліковець. Для нього розраховується спеціальне навантаження. Це люди, які не працюють в системі статистики, а залучаються зі сторони. Наприклад, по попередніх розрахунках, таких людей повинно бути десь 190 тисяч. Цих людей треба навчити треба організувати і виділити якісь приміщення. І це організаційний бік робіт. Крім того, це розробка інструментарію, тобто програми, переписного листа. Наступний етап — це програмне забезпечення для обробки перепису населення. І потім це обробка, сама обробка і розповсюдження інформації. Це дуже тривалий і довготривалий процес. Як мінімум, весь період від підготовки до закінчення — більше п'яти років займає. Може, шість-сім років, залежно, як буде організована вся робота.

Яку кількість людей планується опитати? Взагалі скільки часу цей процес займе — саме опитування людей?

— За минулим досвідом — це, скоріше за все, буде тиждень. Перепис населення проводиться так, що визначається критична дата, тобто це час, на який проводиться перепис. Наприклад, минулого разу це було 5 грудня. І потім тиждень після 5 грудня ці обліковці ходять по приміщеннях, по квартирах і опитують людей. Інформація вся повністю фіксується станом на 5 грудня, фіксувалася минулого разу. А потім вже йде введення і обробка інформації.

Чому саме 5 грудня було в минулий раз? І як будуть на цей раз обирати день проведення перепису?

— Взагалі дата перепису визначається в період мінімальної міграційної активності населення. У період СРСР — це в основному був січень. Але зараз ми знаємо, що багато свят у нас в січні — Різдво, люди беруть відпустки і їдуть. І тому найкраще вважається зимовий місяць — грудень, коли ще не настала пора цих різдвяних чи новорічних відпусток. Яка буде конкретна дата, це буде вже визначено постановою Кабміну, коли вже точно буде дата. Чи, можливо, сама Державна служба статистики встановить цей день.

А дорого проводити перепис? Скільки коштує цей процес?

— Значить, в принципі, це недешеве задоволення. Зараз назвати суму дуже важко, тому що Державна служба статистики розпочала підготовку, і до 2011 року готувалася, і до 2013 року. Тобто частково вже підготовчі роботи зроблені. Але тоді був зовсім інший курс долара. Тому в абсолютних цифрах вартість перепису населення постійно зростає. Але якщо взяти в середньому, на одну людину, це, я думаю, буде два-три долари на людину.

Як зараз ми будемо проводити перепис і чи будемо враховувати окуповані території на Сході, Крим?

— Перепис треба проводити там, де його можна провести. У Криму провести неможливо. Якщо брати Схід і зону АТО, навряд чи там теж реально можна провести якийсь перепис населення. Просто ті люди, які будуть задіяні при проведенні перепису населення, вони будуть наражатися на велику небезпеку, і ризикувати життям людини навряд чи доцільно. Тому в принципі можна провести перепис населення на території, яка зараз підконтрольна Україні повністю, а вже після звільнення тих територій, можна провести додатковий там перепис населення чи якийсь інший облік організувати.

Серед переміщених осіб також перепис буде проводитися?

— Безумовно, будуть рахувати. Якщо вони всі проживають в Україні, якщо не виїхали за кордон, то, безумовно, будуть переписувати усіх. Тут ніяких проблем немає. Тут однозначно.

Віце-прем'єр Розенко також казав, що тільки перепис дає повну картину тих процесів, які відбуваються у країні. Що він мав на увазі? Наскільки дієвим маркером виступає перепис населення? Видеоканал 112 Украина на Youtube Розенко: оснований для роста коммунальных тарифов нет

— Увзагалі перепис населення — це дуже важлива процедура в демографії, в демографічній статистиці з двох причин. Перша — це портрет населення фіксований, населення країни. При переписі населення ми отримуємо ту інформацію, яку практично неможливо отримати з інших джерел. Наприклад, національний склад, мовний склад, освіта населення. І тому це дійсно дуже важлива інформація. Крім того, результати перепису населення використовуються демографічною статистикою для оцінки поточної чисельності населення. Тобто кожного року на перше січня розраховується чисельність населення. І вона розраховується від перепису населення. Перепис населення вважається як би контрольною процедурою, за якою перевіряється, наскільки був правильний облік населення і міжпереписний період. Тобто наскільки повністю враховані всі демографічні процеси. Це смертність, народжуваність і міграція. Тому значення перепису населення важко переоцінити взагалі.

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