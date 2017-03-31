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    Ополченцы обстреляли позиции силовиков 69 раз - штаб АТО

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    За минувшие сутки ополченцы 69 раз обстреляли позиции ВС Украины, напряженнее всего ситуация остается на донецком направлении. Нарушения есть и на мариупольском направлении.
    Украинские военные в зоне АТО. Архивное фото
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Украинские силовики заявляют, что ополченцы 69 раз обстреляли их позиции в Донбассе за минувшие сутки, 13 военных получили ранения, двое погибли.

    "За минувшие сутки девять наших защитников получили ранения, четыре — боевое травмирования. Двое военнослужащих вооруженных сил Украины погибли",- говорится в сообщении на странице пресс-центра украинских силовиков в Facebook в пятницу.

    Пункт пропуска. Архивное фото
    zahidnuy.kordon / Facebook
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    По данным пресс-центра, за минувшие сутки ополченцы 69 раз обстреляли позиции ВС Украины, напряженнее всего ситуация остается на донецком направлении. Здесь ополченцы из артиллерии калибра 122 миллиметра, крупнокалиберных минометов, вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли Луганское. Также под огнем оказались Троицкое, Каменки, Авдеевка, Невельское и Опытное. По ним удары наносились из крупнокалиберных минометов, танков, БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

    Как заявляют силовики, нарушения есть и на мариупольском направлении. Сообщается, что здесь из минометов были обстреляны Марьинка, Красногоровка и Павлополь, из БМП — Марьинка и Широкино, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов-  Водяное, Павлополь, Марьинка и Красногоровка.

    Кроме этого, по сообщениям ВСУ, на луганском направлении под огнем оказались Троицкое, Станица Луганская, Новоалександровка, Валуйское, Попасная, Новозвановка. Уточняется, что по этим населенным пунктам удары наносились из крупнокалиберных минометов, гранатометов и пулеметов.

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