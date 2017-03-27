Спецкор: на КПП в зоне АТО снова сложная ситуация

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

В зоне АТО погибли двое мирных жителей. Это произошло из-за обстрела боевиками населенного пункта Зайцево. Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, село обстреливали из тяжелого вооружения, и вследствие минометного обстрела погибли местные жители.

Кроме того, неспокойно и в районе Авдеевки Донецкой области. Там боевики обстреляли жилой сектор, в результате чего, по предварительной информации, 18 жилых домов были повреждены. Пострадавших среди мирных жителей нет. Такие данные сообщила руководитель отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Донецкой области Наталья Шиман.

Подробнее о том, что происходит на Востоке, сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы журналист "КП в Украине" Артем Маслаков.

Что сейчас происходит в Зайцево?

— В Зайцево сейчас, по нашим данным, стрельба прекратилась, хотя, конечно, там сегодня были обстрелы, и действительно погибли люди. И, к сожалению, это один из тех пунктов, в которых в общем-то обстрелы не прекращаются с момента начала конфликта. Действительно, можем подтвердить, что есть погибшие среди мирных жителей. Скорее всего и наиболее вероятно, это семейная пара, и больше пока сказать ничего не могу, потому что это серая зона.



Что вам известно об аварии военного вертолета в Краматорске?

— Там упал действительно вертолет. Есть разные версии. Есть версии, что он был сбит, есть версии, что там была техническая неисправность, но факт есть то, что это произошло. В зоне АТО в общем-то летательные аппараты не летают в последнее время, потому что ясно, что есть средства защиты с той стороны, есть средства поражения с той стороны, то есть в безопасном направлении – да, они находятся, но будем ждать сообщений от военного штаба. Вот сейчас мы понимаем, что он действительно упал и погибли люди – это однозначно.

Что в районе Авдеевки происходило?

— Сейчас в районе и Авдеевки, и в южном, мариупольском направлении очень неспокойная ситуация – действительно стреляют, действительно повреждены опять линии электропередач. И мы знаем, что очереди на блокпостах, гораздо больше, чем в обычные будние дни, и в общем напряженная весьма ситуация. В том же Донецке говорят о том, что стреляют, то есть нельзя назвать нынешнюю ситуацию спокойной, это самое главное, что сейчас происходит.

Какая гуманитарная ситуация на Востоке? Есть водоснабжение, электроэнергия?

— По крайней мере, электричества хватает, хватает воды, хватает тепла, то есть люди живут, люди как-то выживают, так, как они могут выживать в этой ситуации. Понятно, что проблемная зона есть, есть напряженность определенная, об этом говорят. И очень боятся того, что, не дай бог, обострится военный конфликт, и, если начнут стрелять, я могу сравнить эту ситуацию где-то с началом 2015 года, когда было горячо по всей зоне соприкосновения, сейчас тоже очень непросто, но будем надеяться, что все обойдется.

С чем связывают такую активность боевиков?

— Очень-очень много связывают с тем, что транспортная блокада, угольная блокада, неподчинение вот этих предприятий, которые были нашими, были украинскими. И есть определенный смысл, связка с тем, что это как бы можно в одну цепочку все связать, потому что эти предприятия теперь подчиняются той территории. Вернее, не то, что подчиняются, они находятся в подвешенном состоянии, но, тем не менее, это десятки тысяч людей, которые раньше работали под Украину, на Украину, сейчас они этой возможности не имеют.

Что происходит на пунктах пропуска?

— Да, как никогда много людей сегодня на пунктах пропуска, мы знаем, что по шесть, по восемь часов стояли автобусы, связано это с тем, что многие пенсионеры выезжали на территории наши. Больше стало пунктов пропуска, то есть контрольных пунктов. Если раньше было 3-5, то сейчас 7-10 – это немножко непонятно, с этим нужно разбираться, то есть тут есть и добровольческие какие-то инициативы, и те люди, которые называются у нас блокадниками. Но нужно понимать, людей-то гражданских в общем-то количество не изменилось, они как переезжали из одной территории в другую, так и переезжают.

Относительно блокады новых сообщений нет? Все остаются на своих позициях?

— Да, изменений нет. Есть определенные какие-то обстрельные вещи, есть провокации, но, тем не менее, пункты пропуска и линия разграничения в общем-то неизменна, и ничего нового не происходит.

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