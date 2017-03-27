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    Спецкор: на КПП в зоне АТО снова сложная ситуация

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (810)

    (обновлено: )14501
    Журналист Артем Маслаков в эфире "ГС" сообщил, как обострилась ситуация на Донбассе, чего боятся местные жители и как относятся к торговой блокаде региона.
    Пункт пропуска. Архивное фото
    zahidnuy.kordon / Facebook

    РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

    В зоне АТО погибли двое мирных жителей. Это произошло из-за обстрела боевиками населенного пункта Зайцево. Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, село обстреливали из тяжелого вооружения, и вследствие минометного обстрела погибли местные жители.

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    Кроме того, неспокойно и в районе Авдеевки Донецкой области. Там боевики обстреляли жилой сектор, в результате чего, по предварительной информации, 18 жилых домов были повреждены. Пострадавших среди мирных жителей нет. Такие данные сообщила руководитель отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Донецкой области Наталья Шиман.

    Подробнее о том, что происходит на Востоке, сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы журналист "КП в Украине" Артем Маслаков.

    Что сейчас происходит в Зайцево?

    — В Зайцево сейчас, по нашим данным, стрельба прекратилась, хотя, конечно, там сегодня были обстрелы, и действительно погибли люди. И, к сожалению, это один из тех пунктов, в которых в общем-то обстрелы не прекращаются с момента начала конфликта. Действительно, можем подтвердить, что есть погибшие среди мирных жителей. Скорее всего и наиболее вероятно, это семейная пара, и больше пока сказать ничего не могу, потому что это серая зона.

    Что вам известно об аварии военного вертолета в Краматорске?

    — Там упал действительно вертолет. Есть разные версии. Есть версии, что он был сбит, есть версии, что там была техническая неисправность, но факт есть то, что это произошло. В зоне АТО в общем-то летательные аппараты не летают в последнее время, потому что ясно, что есть средства защиты с той стороны, есть средства поражения с той стороны, то есть в безопасном направлении – да, они находятся, но будем ждать сообщений от военного штаба. Вот сейчас мы понимаем, что он действительно упал и погибли люди – это однозначно.

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    Что в районе Авдеевки происходило?

    — Сейчас в районе и  Авдеевки, и в южном, мариупольском направлении очень неспокойная ситуация – действительно стреляют, действительно повреждены опять линии электропередач. И мы знаем, что очереди на блокпостах, гораздо больше, чем в обычные будние дни, и в общем напряженная весьма ситуация. В том же Донецке говорят о том, что стреляют, то есть нельзя назвать нынешнюю ситуацию спокойной, это самое главное, что сейчас происходит.

    Какая гуманитарная ситуация на Востоке? Есть водоснабжение, электроэнергия?

    — По крайней мере, электричества хватает, хватает воды, хватает тепла, то есть люди живут, люди как-то выживают, так, как они могут выживать в этой ситуации. Понятно, что проблемная зона есть, есть напряженность определенная, об этом говорят. И очень боятся того, что, не дай бог, обострится военный конфликт, и, если начнут стрелять, я могу сравнить эту ситуацию где-то с началом 2015 года, когда было горячо по всей зоне соприкосновения, сейчас тоже очень непросто, но будем надеяться, что все обойдется.

    С чем связывают такую активность боевиков?

    — Очень-очень много связывают с тем, что транспортная блокада, угольная блокада, неподчинение вот этих предприятий, которые были нашими, были украинскими. И есть определенный смысл, связка с тем, что это как бы можно в одну цепочку все связать, потому что эти предприятия теперь подчиняются той территории. Вернее, не то, что подчиняются, они находятся в подвешенном состоянии, но, тем не менее, это десятки тысяч людей, которые раньше работали под Украину, на Украину, сейчас они этой возможности не имеют.

    Что происходит на пунктах пропуска?

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    — Да, как никогда много  людей сегодня на пунктах пропуска, мы знаем, что по шесть, по восемь  часов стояли автобусы, связано это с тем, что многие пенсионеры выезжали на территории наши. Больше стало пунктов пропуска, то есть контрольных пунктов. Если раньше было 3-5, то сейчас 7-10 – это немножко непонятно, с этим нужно разбираться, то есть тут есть и добровольческие какие-то инициативы, и те люди, которые называются у нас блокадниками. Но нужно понимать, людей-то гражданских в общем-то количество не изменилось, они как переезжали из одной территории в другую, так и переезжают.

    Относительно блокады новых сообщений нет? Все остаются на своих позициях?

    — Да, изменений нет. Есть  определенные какие-то обстрельные  вещи, есть провокации, но, тем не  менее, пункты пропуска и линия  разграничения в общем-то неизменна, и ничего нового не происходит.

    Ранее политолог Валентин Войтков в эфире "ГС" заявил, что Порошенко хочет экономические потери от торговой блокады Донбасса повесить на оппозиционные ему силы.

    Политолог Олег Саакян считает, что торговая блокада Донбасса  является довольно противоречивой с точки зрения стратегических целей Украины.

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