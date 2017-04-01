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    "Режима тишины" в Донбассе нет - штаб АТО

    Тема:

    Донбасс: пасхальное перемирие (19)

    (обновлено: )82
    Как заявил пресс-секретарь штаба военной операции Ярослав Чепурный, ни о каком перемирии, "режиме тишины" речь не идет. С полуночи субботы уже зафиксировано 32 обстрела.
    Ситуация в Донбассе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Как заявил пресс-секретарь штаба военной операции Ярослав Чепурный, "режим тишины" в Донбассе в субботу не наступил. При этом, по его словам, можно говорить о существенном сокращении интенсивности обстрелов со стороны ополченцев.

    Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Мартин Сайдик. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Мы можем констатировать, что ни о каком перемирии, "режиме тишины" речь не идет. Одновременно, если сравнивать с предыдущими сутками, то интенсивность обстрелов и калибр оружия, которое применяется противником, они значительно меньше. Это не "режим тишины", но существенное сокращение интенсивности обстрелов можно констатировать", — сказал он в эфире телеканала "112.Украина" в субботу вечером.

    При этом Чепурный заявил, что с полуночи субботы уже зафиксировано 32 обстрела со стороны ополченцев. "С начала суток на этот момент мы имеем 32 обстрела позиций наших войск в зоне АТО, большинство обстрелов противник использовал стрелковое оружие", — утверждает он.

    Контактная группа по Украине на встрече в Минске в среду, 29 марта, согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля.

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