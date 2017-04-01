"Режима тишины" в Донбассе нет - штаб АТО

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Как заявил пресс-секретарь штаба военной операции Ярослав Чепурный, "режим тишины" в Донбассе в субботу не наступил. При этом, по его словам, можно говорить о существенном сокращении интенсивности обстрелов со стороны ополченцев.

"Мы можем констатировать, что ни о каком перемирии, "режиме тишины" речь не идет. Одновременно, если сравнивать с предыдущими сутками, то интенсивность обстрелов и калибр оружия, которое применяется противником, они значительно меньше. Это не "режим тишины", но существенное сокращение интенсивности обстрелов можно констатировать", — сказал он в эфире телеканала "112.Украина" в субботу вечером.

При этом Чепурный заявил, что с полуночи субботы уже зафиксировано 32 обстрела со стороны ополченцев. "С начала суток на этот момент мы имеем 32 обстрела позиций наших войск в зоне АТО, большинство обстрелов противник использовал стрелковое оружие", — утверждает он.

Контактная группа по Украине на встрече в Минске в среду, 29 марта, согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля.