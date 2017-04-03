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    Общество

    Муженко: из 700 солдат моложе 20 лет согласились покинуть зону АТО лишь 11

    Тема:

    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (414)

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    По словам начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко, он принял решение заменить в зоне АТО всех 700 военнослужащих в возрасте до 20 лет. В результате 11 из них согласились, остальные - остались.
    Виктор Муженко. Архивное фото
    Генеральный штаб ВСУ, Facebook

    КИЕВ, 3 апр – РИА Новости Украина. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил, что его решение о замене в зоне АТО военнослужащих возрастом до 21 года из 700 поддержали чуть более десятка из них.

    "Расскажу о патриотизме молодежи. Принял решение заменить в зоне АТО всех 700 военнослужащих в возрасте до 20 лет. По итогам: 11 согласились, остальные — остались", — написал Муженко на своей странице в Facebook.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.

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