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    Махницкий вслед за Шокиным намерен судиться за пост главы ГПУ

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    Бывший и. о. генпрокурора Олег Махницкий заявил, что не рвется вернуться на должность главы ГПУ, но узнав о том, что экс-генпрокурор Виктор Шокин намерен восстановиться, решил также подать судебный иск.
    Бывший и. о. генпрокурора Украины Олег Махницкий
    RIA News Александр Максименко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Бывший временно исполняющий обязанности генерального прокурора Олег Махницкий (24 февраля по 18 июня 2014 года) намерен подать в суд иск о восстановлении его в должности, сообщает агентство "Українськi новини" со ссылкой на заявление экс-главы ведомства.

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    "Готовлюсь подать (иск). Решение приму на этой неделе", — приводит слова Махницкого агентство.

    Он отметил, что не рвется вернуться на должность генпрокурора, но узнав о том, что экс-генпрокурор Виктор Шокин намерен восстановиться, решил также подать судебный иск.

    Махницкий считает, что у Шокина нет оснований для восстановления в должности генпрокурора.

    "Для удовлетворения моего иска есть больше оснований, нежели иска Шокина. Ведь меня увольняли без согласия Верховной Рады", — сказал Махницкий.

    Он подчеркнул, что намерен определится с подачей иска в течение текущей недели (3-7 апреля).

    Напомним, на минувшей неделе стало известно, что бывший генпрокурор Виктор Шокин пытается через суд восстановиться в должности, соответствующий иск он подал в Высший административный суд.

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