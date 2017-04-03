Махницкий вслед за Шокиным намерен судиться за пост главы ГПУ

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Бывший временно исполняющий обязанности генерального прокурора Олег Махницкий (24 февраля по 18 июня 2014 года) намерен подать в суд иск о восстановлении его в должности, сообщает агентство "Українськi новини" со ссылкой на заявление экс-главы ведомства.

"Готовлюсь подать (иск). Решение приму на этой неделе", — приводит слова Махницкого агентство.

Он отметил, что не рвется вернуться на должность генпрокурора, но узнав о том, что экс-генпрокурор Виктор Шокин намерен восстановиться, решил также подать судебный иск.

Махницкий считает, что у Шокина нет оснований для восстановления в должности генпрокурора.

"Для удовлетворения моего иска есть больше оснований, нежели иска Шокина. Ведь меня увольняли без согласия Верховной Рады", — сказал Махницкий.

Он подчеркнул, что намерен определится с подачей иска в течение текущей недели (3-7 апреля).

Напомним, на минувшей неделе стало известно, что бывший генпрокурор Виктор Шокин пытается через суд восстановиться в должности, соответствующий иск он подал в Высший административный суд.