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    Общество

    Активисты-антикоррупционеры подали в суд на СБУ

    (обновлено: )10
    Служба безопасности Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Антикоррупционная организация Центр противодействия коррупции (ЦПК), главой которой является известный активист Виталий Шабунин, подала в суд на Службу безопасности Украины (СБУ) в связи с засекречиванием информации из деклараций сотрудников ведомства. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

    Активисты считают незаконным признание руководством СБУ информации из деклараций государственной тайной, а также подачу деклараций не в Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК), а в собственную закрытую систему неизвестного происхождения, доступ к которой имеют только в Службе.

    Свой судебный иск общественная организация обнародовала в понедельник, перед первым судебным заседанием по делу, запланированным на этот же день в Окружном административном суде Киева.

    Антикоррупционеры намерены в судебном порядке заставить СБУ рассекретить информацию по декларациям и сведения об изменениях имущественного положения руководства и следователей, а также признать незаконным создание службой собственной системы обработки и хранения деклараций.

    По подсчетам ЦПК, на сегодняшний день насчитывается всего сотрудников, которые решились подать свои электронные декларации в публичный реестр НАПК. Среди них — семь из областных управлений СБУ и только один сотрудник Центрального аппарата.

    Кроме того, активисты хотят признать незаконным бездействие руководства Нацагентства по противодействию коррупции, которое должно разработать порядок представления деклараций для "секретных госслужащих".

     

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