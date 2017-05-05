наверх
05.05.201722:23
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94- 0.02
  • USD26.49- 0.04
Рубрики
Ещё
    В мире

    Трамп подписал бюджет США до сентября

    Тема:

    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (220)

    36
    Объем бюджета составляет 1,1 триллиона долларов. Он предусматривает финансирование правительства США вплоть до 30 сентября, когда в стране завершится текущий финансовый год.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    twitter.com/realdonaldtrump

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Трамп подписал бюджет до сентября, предотвратив возможность "закрытия" федерального правительства в отсутствие финансирования, сказала журналистам представитель Белого дома Сара Сандерс.

    Политолог Максим Яли
    Максим Яли/Facebook
    Система США пережила первые 100 дней президентства Трампа – Яли

    "Насколько я знаю, он подписал его в течение последнего часа", — сказала Сандерс.

    Ранее в четверг сенат конгресса США вслед за палатой представителей одобрил бюджетный закон. У Трампа было время до полуночи в субботу, чтобы подписать закон, в противном случае действующее в США правило вынудило бы федеральные органы власти приостановить работу в отсутствие финансирования.

    Объем бюджета составляет 1,1 триллиона долларов. Он предусматривает финансирование правительства США вплоть до 30 сентября, когда в стране завершится текущий финансовый год.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Акция "Бессмертный полк" в Киеве
    День Победы: в ожидании праздника и провокаций
    Евровидение-2017. Открытие Еврогородка на Крещатике в Киеве
    Без России: в Киеве стартовало Евровидение
    Актриса Екатерина Варнава
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Евгений Лосовский
    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка