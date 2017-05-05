Трамп подписал бюджет США до сентября

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Трамп подписал бюджет до сентября, предотвратив возможность "закрытия" федерального правительства в отсутствие финансирования, сказала журналистам представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Насколько я знаю, он подписал его в течение последнего часа", — сказала Сандерс.

Ранее в четверг сенат конгресса США вслед за палатой представителей одобрил бюджетный закон. У Трампа было время до полуночи в субботу, чтобы подписать закон, в противном случае действующее в США правило вынудило бы федеральные органы власти приостановить работу в отсутствие финансирования.

Объем бюджета составляет 1,1 триллиона долларов. Он предусматривает финансирование правительства США вплоть до 30 сентября, когда в стране завершится текущий финансовый год.